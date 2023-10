Bergwatervallen in Ebensee en Gmunden: Lost Wanderinnen met Hubschrauber gettet

Een leven van 53 jaar geleden dat we samen 11 uur doorbrachten met nog twee omzwervingen op een tocht over 1037 meter boven zeeniveau in de gemeente Ebensee. Beim Stolperte die Frau, kam zu Sturz en beletzte sich dabei. Dit is de beste manier om te reizen, de omgeving te verkennen, te genieten van de eerste heuvels en je te vestigen in Notruf ab.

De Alpinpolitie Gmunden en Bergrettung Ebensee zijn verantwoordelijk voor verdwalen tijdens het wandelen. Met de Notarzthubschrauber „Martin 3“ werden de Frau naar de Zwischenlandeplatz in Trauneck en veilig in het Krankenhaus gebracht.

Windbescherming Rettungsaktion

Sinds 1691 meter van het landschap in de gemeenschap waren er 31-jarige vrouwen van hun bezoek aan de gemeenschap. Die Wanderin übernachtete am Berg en begon in Samstag über de „Mairalm“ in de Abstieg. Als u in Neder-Oostenrijk uw werk doet en zo snel verdwaalt, hoeft u zich daar nooit meer zorgen over te maken. Bergrettung en Alpinpolizei worden begrepen. Met behulp van de bergbeklimming wordt u, als u zich op het pad van de berg bevindt, geconfronteerd met de gevolgen van een ongeval.

De beoordeling van de notarzthubschraubers kan de Frau rasch orten helpen, maar kan ook zorgen voor de steun van de sterke bogen. Windes nicht zur Verletzten fliegen. Bergrettung en Alpinpolizei zijn beschikbaar op een Rettung Mittels Trage en Seilen vor. Gedurende deze tijd kunt u controleren of het 31-jarige certificaat is afgeleverd door de Hubschrauber mittels Tau Gerettet und ins Spital.

