Van: Martin Weidner

Flexibelere en comfortabelere mogelijkheden voor bergbeklimmen in het Salzburger Land.

Annaberg/Salzburg – Kijk snel naar de bergwacht Annaberg tijdens de nacht van Sonntag (22 september) of Montag (23 september) in het Salzburger Land. Am Einsatzort angekommen, staunten die Einsatzkräfte (mal wieder) nicht schlecht – allthings nicht in positiver Hinsicht:

Was er oorlog geweest? Drie jongemannen uit Israël en België werden op zondag (22 september) herenigd in de Donnerkogel Klettersteig in het Lammertal (Bezirk Tennengau). Ze waren bereid hun eigen pad naar „de Zonneschijnwandeling in de Bergen“ te volgen, maar ze waren in meer Folge Opbouw van de reis, rust en fehlenden Tourenplanung nicht meer in der Lage, alleine abzusteigen. Daarom werd de Bergwacht Annaberg am Sonntagabend om 21.30 uur geïnformeerd en werd er een waarschuwing afgegeven.

Toeristen zijn zeer welkom en ervaren

Wie bereid is om mee te doen aan de race, wordt tijdens de tocht en aan het einde van de Klettersteiges im Stahlseil door drie atleten voorbereid – volledig voorbereid op de tocht en een lange tocht. Deze energiebesparende maatregelen helpen de toeristen om te genieten van warme kleding, thee en ander comfort. „De drie mannen waren volledig erschöpft, unterkühlt en konden niet meer alleen zijn, maar ook niet tegelijkertijd. Ze hadden ook alleen lichte schoenen an und der Schnee liegt teilweise noch hüfthoch“, schilderde Werner Quehenberger, der Bezirksleiter der Bergrettung im Tennengau, de skurrile Situation am Berg. Als je de foto’s van de berg in Salzburg bekijkt, zul je versteld staan ​​van de uitzichten van de mannen met bochten om de Klettersteig aan de andere kant van de weg.

Dat De gestalte van de trio’s is wiegend en opwaarts gericht. Het huidige plan van de bergredder is uniek, waarbij de drie mannen op de berg wakker kunnen worden en morgen samen kunnen overnachten – we kunnen ’s nachts door de bergen lopen zonder ons daar zorgen over te hoeven maken. „We zijn er nog steeds trots op dat we in deze periode de C14 in Niederöblarn (Stiermarken) kunnen bezoeken“, aldus Quehenberger verder.

“Erspare mir jeden Appell an die Vernunft…”

De besturingssysteem van de rettungshub-schrauberbesatzung is afhankelijk van de soepele bedingungen en grote herausforderungen die erschöpften sportler en bord zu nehmen. Ze werden in de vallei gevlogen. Geïnspecteerde posities 14 bergbeklimmers en twee bergpolitieagenten in de Einsatz. De beide bergwachters kunnen mensen zien die ernaar uitkijken hen af ​​en toe te zien. „Met hun kennis en reisplanning bespaar ik mijn kennis en ervaring enz., die voor de ogen openstaan ​​en dus niet geleerd kunnen worden. Andere wissen, ja, maar het was een kwestie van tijd, wanneer de Klettersteig zou komen, dus Quehenberger zal snel terugkeren.

Dat betekent dat er een aantal activiteiten zijn voor bergwachters en andere reddingsorganisaties. Op internet ging een video van Bergführers viraal een „Irren“ terwijl hij de grote glockner filmde. De man draagt ​​kleding en sneakers op de hoogten van de Oostenrijkse bergen (3798 meter). rosenheim24.de had het bericht ingesteld. Andere Zugspitze (2962 meter) is nog steeds in Diesem Jahr sogar schon mindestens twee derartige Fälle. In april werden toeristen in jogginghosen en gymnastiek geannuleerd (rosenheim24.deberichtete), en in augustus waren ze Urlauber in Schlap en im Leichten zomeroutfit Dort benedenweg. Zie ook de berichtenset rosenheim24.de. (mv)