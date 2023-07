Die Schloßstraße in Bensberg soll nach Abschluss der großen Sanierungsarbeiten wie aus einem Guss aussehen. Dies ist der Wunsch der Stadtplaner und umfasst auch die Ladenbeschilderung, die Werbeaufsteller, die Werbeschilder und die Gestaltung der Außengastronomie. Größe, Form und Gestaltung sollen die Schloßstraße als künftige „Straße der vielen Begegnungen“ unterstützen.

Doch wie so oft im Leben besteht ein großer Unterschied zwischen Wunsch und Realität. Die Planer der Stadt berichten, dass nicht alle Einzelhändler die in einem Gestaltungsleitfaden formulierten Vorschläge beherzigen.

Die Verwaltung spricht sogar von gestalterischen Defiziten an der Schloßstraße und will die Zügel anziehen. Die Unterstützung der Stadt wird von manchen Akteuren ignoriert, Beratungsangebote abgelehnt, die Optik nicht berücksichtigt. In den vergangenen zwei Jahren seit Vorlage der Richtlinie habe es lediglich zwölf Beratungen gegeben, sagten die Planer kritisch.

Über weitere Schritte wird die Bergisch Gladbacher Politik im September informieren

Die freiwilligen Empfehlungen sollten daher zu einer zusätzlichen Satzung werden, die für die Bewohner verbindlich ist. Alles, was für den Entwurf definiert wurde, muss dann umgesetzt werden. Die Verbreitung von Werbung würde dann ein Ende haben.

Die Politik wird Anfang August im Planungsausschuss über die Gesetzidee informiert. Dabei geht es zunächst einmal um die politische Zustimmung, dass überhaupt eine Art Beteiligungsprozess mit den Bensberg-Akteuren gestartet wird. Über die konkrete Satzung als solche könnte irgendwann in einer späteren Ausschusssitzung abgestimmt werden.

Im Prozess der Bürgerbeteiligung möchte die Stadt Handel, Gastronomie und Politik einbeziehen. Zunächst wird es eine Informationsveranstaltung geben, in der ein Satzungsentwurf vorgestellt wird.

Vergleichbare Schritte anderer Kommunen sollen vorgestellt werden. Die Bensberg-Akteure sollen dann die Möglichkeit haben, Anregungen und Hinweise einzureichen. Ziel der Stadt ist es, den Prozess „einfach und transparent“ zu gestalten. Was später in einer Satzung auftauchen könnte, sollte allgemein verständlich sein und eine Art Handreichung darstellen. In jedem Fall werde es den Planern zufolge bis auf Weiteres auch Beratungen geben.