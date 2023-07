Bergedorfer Altstadtfest 2023: Mega-Party im schönsten Teil Hamburgs!

Bergedorf feiert drei tolle Tage in der Altstadt und in der Hafenmeile rund um den Serrahn!

Im bezaubernden Hamburger Stadtteil Bergedorf mit seinem historischen Kern wird es auch in diesem Jahr wieder gigantische Feste zwischen Burg und Hafen geben.

Das Fest an diesem Wochenende (7. bis 9. Juli) ist eine wunderbare Gelegenheit, die schöne Bergedorfer Altstadt und die Hafenmeile rund um die Serrahn zu genießen.



Beim dreitägigen Altstadtfest gibt es wieder jede Menge Live-Musik und Spaß für die ganze Familie.

Die Party kann beginnen!

In den letzten Jahren wurde kontinuierlich daran gearbeitet, das Gebiet rund um den Serrahnhafen aufzuwerten.

Die Kupferhofterrassen, die Neugestaltung der Serrahnstraße und der sanierte Hafenkran sind nur einige Beispiele.

Das Bergedorfer Altstadtfest bietet nun die perfekte Gelegenheit, all diese wunderbaren Veränderungen zu feiern und gemeinsam eine tolle Zeit zu verbringen.

Auf drei Bühnen gibt es Live-Musik. Die Highlights: die Party Kings am Freitag, der Downtown Party Mix am Samstag und die Maggers United am Sonntag – alles auf der Bergedorfer Schlosswiese.

Aber auch die Paulaner Biergartenbühne hat einige Musik-Acts zu bieten.

Auf der Bühne vor dem Bahnhof findet die große City Beats Party mit fünf verschiedenen DJs statt.

Und wem das noch nicht reicht, der geht in die Bergedorfer Musikclubs oder Bergedorfer Kneipen.

Spiel und Spaß für die ganze Familie.

Ein weiteres Highlight wird die Aktionsmeile mit bunten Aktionen und allem für das leibliche Wohl sein.

Auch auf dem Serrahn selbst ist viel los: Drachenbootrennen, Vierländerfahrten, Rundfahrten mit der Ewer und Abendfahrten.

Weitere Informationen und das Programm finden Sie unter bergedorfer-altstadtfest.de.

Und wie heißt es so schön: Feiern wir dort, wo Hamburg am schönsten ist.

Der Beitrag Bergedorfer Altstadtfest 2023: Mega-Party im schönsten Teil Hamburgs! erschien zuerst auf Bergedorfer Blog HEIDI VOM LANDE.