Berg Semeru: Warnung nach Vulkanausbruch in Indonesien

Indonesien erhöhte seine Warnung am Sonntag auf die höchste Stufe, nachdem der Mount Semeru, ein Vulkan in seiner Provinz Ost-Java, ausgebrochen war und die Evakuierung von Anwohnern in der Nähe veranlasst hatte.

Japans Meteorological Agency sagte, dass die Wolke des Vulkans 15 Kilometer (ungefähr 50.000 Fuß) in die Luft reichte.

Die Agentur sagte in einer Erklärung am Sonntag, dass sie die Möglichkeit eines Tsunamis überwacht, aber dass an Beobachtungspunkten in Japan und im Ausland keine signifikanten Änderungen des Gezeitenspiegels beobachtet wurden.

Die indonesische Katastrophenschutzbehörde (BNPB) riet den Menschen, keine Aktivitäten in einem Umkreis von 5 Kilometern um die Spitze des Berges Semeru durchzuführen, und sagte, dass fast 100 Einwohner evakuiert wurden.

Bisher gab es keine Berichte über Verletzte oder Tote.

Das indonesische Zentrum für Vulkanologie und geologische Gefahrenminderung, PVMBG, sagte in einer Erklärung, dass die Alarmstufe der vulkanischen Aktivität von Stufe III auf die höchste Stufe IV angehoben worden sei.

Laut BNPB begann der Ausbruch des Mount Semeru, der etwa 800 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Jakarta liegt, am Sonntag um 2:46 Uhr Ortszeit (14:46 Uhr ET Samstag). Von BNPB geteilte Videos zeigten Dörfer in der Nähe, die mit grauer Asche bedeckt waren.

Die Evakuierung von Menschen, darunter Kinder und Senioren, die in der Nähe des Vulkans in der Provinz Ost-Java leben, ist im Gange. Bisher wurden 93 Bewohner in Notunterkünfte evakuiert, sagte Indonesiens Katastrophenschutzbehörde BNPB in einer Erklärung der Nachrichtenagentur Reuters.

Mit der erhöhten Alarmstufe warnten die Behörden die Bewohner, keine Aktivitäten innerhalb von 8 km (5 Meilen) um das Ausbruchszentrum von Semeru durchzuführen, und fügten hinzu, dass heiße Aschewolken bis zu 11,8 Meilen (19 km) vom Zentrum der Eruption entfernt waren.

PVMBG-Chef Hendra Gunawan sagte, die Agentur sehe das Potenzial für eine größere Zufuhr von Magma in diesem Jahr im Vergleich zu früheren Eruptionen in den Jahren 2021 und 2020.

„Daher könnten die heißen Wolken von Semeru (dieses Jahr) weiter reichen, und in dieser Entfernung gibt es viele Wohnorte“, sagte er.

Java ist das größte Bevölkerungszentrum im riesigen Inselarchipel Indonesiens und Heimat der Hauptstadt Jakarta. Der Mount Semeru ist mit über 12.000 Fuß Höhe der höchste Berg auf Java.

Der Ausbruch im östlichen Teil von Java folgt auf eine Reihe von Erdbeben im Westen der Insel, darunter eines im vergangenen Monat, bei dem mehr als 300 Menschen ums Leben kamen.

Das tödliche Beben Ende November, das Cianjur in Westjava traf, war ein flaches Beben der Stärke 5,6. Ein viel stärkeres Beben der Stärke 6,1 am Samstag in Gurat ließ Menschen aus Gebäuden rennen, richtete aber keine größeren Schäden an.