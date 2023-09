Im Südkaukasus hat Aserbaidschan eine neue Militäroperation zur Eroberung der Konfliktregion Berg-Karabach gestartet. Das Verteidigungsministerium der autoritären Ex-Sowjetrepublik sprach am Dienstag von einer „lokalen Anti-Terror-Operation zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung“ in der Region.

Der Aussage aus Baku zufolge soll der Militäreinsatz den Abzug armenischer Truppen aus dem Gebiet erzwingen, wie er im Waffenstillstand nach dem letzten Berg-Karabach-Krieg im Jahr 2020 vorgesehen war. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium behauptete, es seien lediglich militärische Ziele beschossen worden. Nach Angaben aus Baku griff die armenische Artillerie zunächst eigene Stellungen an und verletzte mehrere Soldaten.

Allerdings meldeten die örtlichen Behörden Todesfälle und Verletzungen unter der Zivilbevölkerung. „Nach den bisherigen Informationen haben die aserbaidschanischen Angriffe mindestens zwei Todesopfer, darunter ein Kind, und elf Verletzte, darunter acht Kinder, gefordert“, schrieb der Menschenrechtsbeauftragte der international nicht anerkannten Republik Berg-Karabach (Artsakh), Gegam Stepanyan, auf X (ehemals Twitter). Sieben Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Bewohner der Regionalhauptstadt Stepanakert verteilten Filmmaterial, das den Beschuss von Wohngebäuden zeigt. In den Vierteln gebe es keine militärischen Objekte, beklagen sie. Der ehemalige Regierungschef von Berg-Karabach, Ruben Vardanyan, berichtete auf seinem Telegram-Kanal von massivem Artilleriebeschuss auf das gesamte Gebiet. „Die Führung Armeniens muss Arzach anerkennen und sich für den Schutz unserer Bürger einsetzen“, forderte er als Konsequenz.

Gleichzeitig wies die derzeitige Führung der Konfliktregion um die Hauptstadt Stepanakert die Vorwürfe aus Baku zurück. Die Verteidigungskräfte hätten den Waffenstillstand eingehalten, teilte das Verteidigungsministerium von Arzach mit. Die Behauptung, dass der Waffenstillstand gebrochen und zwei aserbaidschanische Soldaten verletzt worden seien, sei „falsch und entspreche nicht den Tatsachen“, hieß es.

„Ethnische Säuberung der Armenier in Berg-Karabach“

Armenien forderte den UN-Sicherheitsrat und Russland zum Handeln auf. „Klare und eindeutige Schritte zur Beendigung der aserbaidschanischen Aggression“ seien erforderlich, heißt es in einer am Dienstag von armenischen Medien verbreiteten Erklärung des Außenministeriums in Eriwan.

Auf einer Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats wiederholte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan die Vorwürfe aus Stepanakert, Aserbaidschan wolle Armenier aus Berg-Karabach vertreiben. „Aserbaidschan hat effektiv eine Bodenoperation gestartet, um Berg-Karabach ethnisch von Armeniern zu säubern“, sagte er. Für Eriwan ist es wichtig, die Rechte und Sicherheit der dortigen Bevölkerung zu gewährleisten.

Dennoch sei das armenische Militär derzeit nicht direkt an Kampfhandlungen beteiligt, sagte er. „Armenien hat keine Armee in Berg-Karabach und wir werden derzeit keine unüberlegten Maßnahmen ergreifen“, sagte er.

Frankreich kündigte am Abend an, eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates anzustreben. Frankreich koordiniere sich eng mit seinen europäischen und amerikanischen Partnern, um eine starke Antwort auf die inakzeptable Offensive zu geben, hieß es. Der Erklärung zufolge forderte Frankreich Aserbaidschan auf, seine Offensive unverzüglich zu beenden. Kein Vorwand konnte eine solche einseitige Aktion rechtfertigen, die Tausende von Zivilisten bedrohte.

In Telefonaten mit US-Außenminister Antony Blinken und dem französischen Präsidenten Emanuel Macron hatte Paschinjan zuvor versucht, den Westen davon zu überzeugen, politischen Druck auf Baku auszuüben, den Krieg zu beenden. Sowohl Blinken als auch Macron verurteilten den Angriff Aserbaidschans. In Eriwan begannen jedoch am Abend Proteste gegen die eigene Regierung. Die Demonstranten werfen Paschinjan Untätigkeit vor.

Baerbock fordert Baku auf, den Militäreinsatz in Bergkarabach zu beenden

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock forderte Aserbaidschan auf, den Militäreinsatz in Bergkarabach unverzüglich zu beenden. „Aserbaidschan muss den Beschuss sofort stoppen und an den Verhandlungstisch zurückkehren“, forderte der Grünen-Politiker am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Sie fügte hinzu: „Entscheidend ist der Schutz der Zivilbevölkerung in Berg-Karabach. Dies ist auch die Aufgabe der dort stationierten russischen Soldaten.“ Ein dauerhafter Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien kann nur am Verhandlungstisch erreicht werden.

Baerbock erklärte, dass die Bundesregierung die von der Europäischen Union geführten Verhandlungen unterstütze. „Angesichts der heutigen Eskalation sind diese dringlicher denn je.“ Die Berichte aus Bergkarabach sind dramatisch. In den letzten Wochen wurden massive Anstrengungen unternommen, um den humanitären Zugang zur Bevölkerung Bergkarabachs sicherzustellen. „Hier gab es zuletzt kleine Fortschritte. Diese Eskalation der Gewalt ist jetzt umso schlimmer.“ Insbesondere in den vergangenen Tagen gab es intensive Gespräche zwischen der EU und den USA mit Armenien und Aserbaidschan über eine Deeskalation. Bakus Versprechen, auf militärische Maßnahmen zu verzichten, wurde gebrochen.

EU fordert Aserbaidschan auf, die Militäroperationen einzustellen

Die Europäische Union verurteilte zudem die aserbaidschanische Militäroperation zur Eroberung der auch von Armenien beanspruchten Region Berg-Karabach. „Wir fordern ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten und fordern Aserbaidschan auf, die aktuellen militärischen Aktivitäten einzustellen“, sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell am Dienstag.

Russland forderte außerdem ein Ende der Kämpfe zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien. „Wir sind zutiefst besorgt über die starke Eskalation der Lage in Berg-Karabach“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag bei einer Pressekonferenz zum Streit um die Konfliktregion.

Das christlich-orthodoxe Armenien und das muslimische Aserbaidschan im Südkaukasus sind seit Jahrzehnten verfeindet. Größter Streitpunkt ist die Zugehörigkeit der Region Berg-Karabach. In den 1990er Jahren löste sich die lokale Bevölkerung mit Unterstützung Eriwans von Baku. Im Jahr 2020 gelang Aserbaidschan, das dank Öl- und Gaseinnahmen gut gerüstet war, die Revanche. Das Land eroberte in einem Krieg große Teile Bergkarabachs zurück.

Auch der anschließend ausgehandelte Waffenstillstand wurde mehrfach gebrochen. Seit Monaten blockiert Aserbaidschan zudem den Latschin-Korridor als letzte Verbindung zwischen dem armenischen Kernland und Berg-Karabach. Die humanitäre Lage in der Konfliktregion galt daher bereits vor Ausbruch der neuen Kämpfe als katastrophal.

RND/dpa