JEREWAN, Armenien – Eine Menschenmenge von Demonstranten strömte am Mittwochabend auf den zentralen Platz der armenischen Hauptstadt, zunächst in kleinen Gruppen, die sich unter die Familien mischten, die auf Bänken Eis aßen, dann aber als ein breites Meer wütender Gesichter.

Schwer gepanzerte Bereitschaftspolizisten bildeten eine eiserne Absperrung um das Regierungsgebäude, dessen Fenster bereits am Abend zuvor von Ziegelsteinen eingeschlagen worden waren, die bei einer Demonstration geworfen worden waren. Es wurden Gesänge zur Unterstützung der ethnischen armenischen Region Berg-Karabach laut, wo aserbaidschanische Truppen am Tag zuvor eine Blitzoffensive gestartet hatten. Andere in der Menge – einige Tausend Menschen – forderten den Rücktritt des umkämpften armenischen Premierministers, des liberalen Reformers Nikol Paschinjan, wegen der Niederlage und des Blutvergießens.

Die größte Angst besteht darin, dass viele der 100.000 Armenier in der Enklave durch ethnische Säuberungen durch aserbaidschanische Streitkräfte vertrieben werden.

„Das größte Problem ist unser Premierminister, denn er tut nichts, um Menschenleben zu retten, und Aserbaidschan begeht Völkermord“, sagte Van, ein 36-Jähriger aus Eriwan. „Sie waschen ihre Hände in Unschuld.“

Paschinjan war im Jahr 2020 Oberbefehlshaber, als Armenien und Aserbaidschan einen blutigen 44-tägigen Konflikt um das abtrünnige Gebiet führten, das innerhalb der international anerkannten Grenzen Aserbaidschans lag, aber seit einem Krieg nach dem Fall der Sowjetunion von seiner ethnischen armenischen Bevölkerung kontrolliert wurde. Die armenischen Streitkräfte verloren große Gebiete und waren daher auf russische Friedenstruppen angewiesen, um den Status quo aufrechtzuerhalten.

Da Moskau jedoch bei seiner umfassenden Invasion in der Ukraine feststeckt, hat Aserbaidschan seinen Einfluss auf Berg-Karabach verschärft. Zuerst kam es zu einer monatelangen Blockade von Hilfsgütern, die die Region erreichten, und dann, am Dienstagmorgen, zu einem Blitzkrieg mit Panzern, Truppen und Artilleriefeuer. Und am Mittwoch sagten die Führer des Territoriums, sie seien gezwungen worden, eine von Moskau vermittelte Kapitulationsvereinbarung zu akzeptieren.

Ein Tag Krieg

Dieses Mal wollte Paschinjan unbedingt verhindern, dass der armenische Staat in die Kämpfe verwickelt wird – trotz seiner starken Unterstützung für die Karabach-Armenier. Am Dienstagabend, als die Kämpfe in der Region erneut aufflammten, sagte der Premierminister, er werde nicht zulassen, dass interne oder externe Kräfte „die Republik Armenien in militärische Operationen hineinziehen“.

Da das Land den aserbaidschanischen Truppen, die von seinen Verbündeten Türkei und Israel ausgebildet und ausgerüstet wurden, zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen ist, könnte ein weiterer Krieg eine ernsthafte Bedrohung für die Existenz Armeniens darstellen – insbesondere nachdem aserbaidschanische Truppen während einer Invasion im vergangenen September die Kontrolle über strategische Höhepunkte innerhalb seiner Grenzen übernommen haben.

Für viele Armenier ist Paschinjans Haltung jedoch nicht gut genug.

„Das hier ist eine Warnung vor Völkermord“, sagte Aspram Krpeyan, ein Oppositionsabgeordneter, der am Mittwochabend an den Protesten teilnahm. „Wir sollten eine richtige Regierung bilden, die der armenischen Nation und nur der armenischen Nation dient.“

Doch obwohl Kritik allgegenwärtig ist, gibt es nur wenige Alternativen, und über die Einreichung seines Rücktritts hinaus können nur wenige sagen, was Paschinjan als nächstes tun soll.

In den letzten Monaten hat die armenische Regierung versucht, einen historischen Bruch mit Russland zu vollziehen, obwohl sie befürchtet, das Land sei kein verlässlicher Sicherheitsgarant mehr. Das Land hat zum ersten Mal humanitäre Hilfe in die Ukraine geschickt, US-Soldaten zu gemeinsamen Übungen eingeladen und seinen Vertreter aus dem von Moskau geführten OVKS-Militärblock abgezogen. In einem Interview mit POLITICO erst letzte Woche sagte Paschinjan, die Moskauer Friedenstruppen hätten ihre Pflichten „versagt“.

Karen Minasyan/AFP über Getty Images

Nun versucht der Kreml, die Schuld für die jüngste Runde der Feindseligkeiten dem zunehmend pro-westlichen Führer Armeniens zuzuschieben.

In einem am Mittwoch der unabhängigen russischen Nachrichtenseite Meduza zugänglichen Dokument wurden die Staatsmedien des Landes angewiesen, mit dem Finger auf Paschinjan und seine Partner in den USA und der EU zu zeigen. Unterdessen verschwenden Armeniens pro-russische Oppositionsparteien keine Zeit und fordern eine „provisorische Regierung“ zur Bewältigung der Krise.

Pro-russische Politiker in Armenien versuchen, aus der militärischen Katastrophe politisches Kapital zu schlagen, aber es gibt kaum praktische Unterstützung, die Russland derzeit leisten könnte. „Selbst wenn es irgendeine Art von Versuch eines Regimewechsels oder eines Putsches gäbe, der eine pro-russischere Fraktion an die Macht bringen würde, kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie sie angesichts der völligen Desillusionierung über Moskaus Rolle in Berg an der Macht bleiben würden.“ Karabach“, sagte Laurence Broers, Experte für den Konflikt im Chatham House. „Aber das bedeutet nicht, dass es keine Explosionen der Frustration geben wird.“

Im Stich lassen

Sogar Paschinjans eigenes Außenministerium, das jahrelang engere Beziehungen zu westlichen Hauptstädten aufgebaut hat, konnte ein Gefühl des Verrats nicht verbergen. Edmon Marukyan, der Sonderbotschafter von Eriwan, veröffentlichte ein Bild des Chaos, das sich in Berg-Karabach abspielt. Er sagte: „Das wird von Ihnen toleriert“ und nannte die führenden Politiker der USA und der EU, darunter den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, und den Spitzendiplomaten von Brüssel, Josep Borrell.

Die EU ist bei ihren diplomatischen Interventionen gegenüber Armenien besonders vorsichtig, da sie das autoritäre Baku als wichtigen Verbündeten bei der Bereitstellung alternativer Gaslieferungen für Russland bezeichnet hat.

In der Zwischenzeit wächst die Angst vor ethnischen Säuberungen, und Russland behauptet, es habe bis zu 2.000 Karabach-Armenier „evakuiert“ – wohin, hat es nicht gesagt. In Stepanakert, der De-facto-Hauptstadt der Region, haben Tausende Menschen ihre Koffer gepackt und sind zum Hauptquartier der russischen Friedenstruppen auf einem stillgelegten Flughafen außerhalb der Stadt geflohen. Doch die Menschen vor Ort sagen, dass sie weder Nahrung noch Wasser erhalten haben und auch keinen Weg in Sicherheit gefunden haben .

Aserbaidschan besteht darauf, dass es nicht versucht, eine Massenflucht herbeizuführen, hat jedoch keine Pläne für eine friedliche Integration der Karabach-Armenier vorgelegt. Alle, die im Jahr 2020 in von aserbaidschanischen Streitkräften eroberten Gebieten gelebt hatten, mussten vor den ankommenden Armeen fliehen. Berichten zufolge wurden sie in einigen Fällen, beispielsweise bei einem zurückgebliebenen älteren Ehepaar, hingerichtet und ihre Körper verstümmelt. In Kombination mit der Prahlerei des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev, sie „wie Hunde aus unserem Land gejagt“ zu haben, bezweifeln viele, dass sie weiterhin in der Bergregion leben können, wenn sie unter die Kontrolle seiner Streitkräfte gerät.

Entsprechend Armenische BeamteBis Donnerstagabend wurden bei der Offensive mindestens 200 Menschen getötet und 400 verletzt. Die Social-Media-Kanäle sind voll von Menschen, die nach ihren verlorenen Verwandten suchen, viele davon aus ländlichen Teilen Berg-Karabachs, wo die Kommunikationsleitungen unterbrochen waren.

„Ich bin hier, weil meine Familie angegriffen wird“, sagte die 20-jährige Daniella, eine Studentin aus Stepanakert, die sich den Protesten anschloss. „Sie verstecken sich in Kellern ohne Nahrung und ohne Wasser. Ich glaube nicht, dass die Armenier etwas tun können, sie haben getan, was sie konnten.“

Wenn eine umfassende ethnische Säuberung abgewendet werden solle, müssten jetzt andere Länder – sei es Russland, die USA oder EU-Staaten – aktiv werden, sagte sie. „Aber sie tun nichts. Sie reden, sie sagen Worte, aber wo bleiben ihre Taten?“