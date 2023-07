Die zersplitterte politische Landschaft im Jemen, die lange Zeit unter dem Einfluss regionaler Mächte stand, könnte bald noch komplizierter werden. Nach Angaben der jemenitischen Presseagentur wurde in der Region der erste von Saudi-Arabien unterstützte Verwaltungsrat eröffnet Hadramawt im Juni, und der zweite Rat dieser Art ist für später in diesem Monat in der Hafenstadt Aden geplant.

Sobald diese von Saudi-Arabien unterstützten Gremien eingerichtet sind, werden sie die Idee eines geeinten Jemen fördern – im krassen Gegensatz zum von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützten Southern Transitional Council und seinem Streben nach Abspaltung vom Rest des Landes.

„Der Zeitpunkt ist entscheidend, da Saudi-Arabiens Friedensverhandlungen mit der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz zu scheitern scheinen und Saudi-Arabien einen Fuß in den Süden des Landes vordringen will, obwohl dies schon vor Jahren möglich gewesen wäre“, sagte Matthew Hedges, ein Londoner -basierter unabhängiger Jemen-Forscher und Regionalexperte, sagte der DW. „Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass Saudi-Arabien zugibt, dass der Jemen in zwei Teile spalten könnte.“

Der Jemen befindet sich seit 2014 im Krieg, als Huthi-Rebellen die damalige Hauptstadt Sanaa eroberten und die international anerkannte Regierung stürzten. Im Jahr 2015 eskalierte die Situation, als eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition aus neun Ländern, darunter den Vereinigten Arabischen Emiraten, intervenierte, um die Regierung, die inzwischen zum Presidential Leadership Council geworden ist, wiederherzustellen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind in jeder Hinsicht feste Verbündete Saudi-Arabiens – außer wenn es um die Frage der Abspaltung geht.

Im letzten Jahrzehnt wurde der Jemen in drei Teile geteilt: eine von den Huthi kontrollierte Region im Norden, der von den VAE unterstützte Südliche Übergangsrat im Süden und der von der Regierung kontrollierte Rest des Landes, der von der saudischen Koalition unterstützt wird.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat offen erklärt, dass er aus dem Krieg im Jemen aussteigen möchte Bild: Leon Neal/Getty/AP/Picture Alliance

Das wahre Interesse Saudi-Arabiens: Aus dem Krieg aussteigen

Beobachter bezweifeln jedoch tatsächlich, dass diese neuen Räte Auswirkungen auf die politischen Zugehörigkeiten im Süden haben werden.

„Es ist unwahrscheinlich, dass sich der neue Rat in Aden zu einer größeren Unterstützergemeinschaft oder zu einer größeren politischen Bewegung entwickeln wird, die dem Southern Transitional Council wirklich entgegentreten kann“, sagte Hedges. Tatsächlich sieht er in diesen neuen Verwaltungsorganen eher „die Katze unter die Tauben setzen“.

Diese Ansicht wird von Mohamed al-Iriani, einem Forschungsanalysten am Yemen Policy Center, einer unabhängigen Denkfabrik in Sanaa, geteilt. „Saudi-Arabien hat wiederholt Versuche unternommen, in Aden eine politische Koalition zu bilden, insbesondere mit den politischen Fraktionen, die den Wunsch nach einem geeinten Jemen teilen“, sagte er der DW. „Diese Bemühungen haben sich als erfolglos erwiesen.“

Der Forscher sieht jedoch einen weiteren Nutzen, den die von Saudi-Arabien unterstützten Räte bieten könnten. Wenn Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Differenzen im Süden überwinden, könnten diese neuen Räte „potenziell die Konsensbildung in lokalen Dialogen zwischen südlichen Fraktionen erleichtern“, sagte al-Iriani. Dies, fügte er hinzu, „könnte der von Saudi-Arabien geführten Koalition beim Ausstieg aus dem Krieg helfen.“

Aden ist ein strategischer Knotenpunkt für die jemenitische Wirtschaft und liegt in der Nähe ölreicher Regionen im Süden Bild: Murad Abdo/Xinhua/picture Alliance

Der Jemen ist nach wie vor eine der größten humanitären Krisen weltweit

Der brutale Konflikt, der nominell trotz einer kürzlichen Flaute der Kämpfe immer noch andauert, wurde weithin als Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran angesehen.

Allerdings äußerte Saudi-Arabien zunehmend offen seinen Wunsch, aus dem kostspieligen Krieg auszusteigen. Diese Möglichkeit hat an Dynamik gewonnen, nachdem Riad und Iran – einst regionale Erzfeinde – im März ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen haben.

Diesem Schritt folgten in den letzten Monaten Gefangenenaustausche und zum ersten Mal seit acht Jahren die saudische Erlaubnis für Passagierflüge von Sanaa in die saudische Küstenstadt Jeddah für die Hadsch-Pilgerreise. Unter den Pilgern war der stellvertretende Leiter des Houthi-Militärkomitees, Yahya al-Razami, laut der von Houthi geführten Saba News.

Diese Entwicklungen seien ein entscheidender und positiver Schritt zur Vertrauensbildung zwischen den Kriegsparteien, sagte Hans Grundberg, der UN-Gesandte für den Jemen.

Jahrelange Kämpfe haben die Bevölkerung Jemens an den Rand einer Hungersnot gebracht Bild: Mohammed Mohammed/Xinhua/IMAGO

Für die jemenitische Bevölkerung ist jeder Hoffnungsschimmer willkommen. Der jüngste Lagebericht von UNICEF zur humanitären Lage im Land, der Anfang Juli veröffentlicht wurde, bestätigte einmal mehr, dass der Jemen nach wie vor eine der größten humanitären Krisen der Welt ist: 21,6 Millionen Menschen oder zwei Drittel der jemenitischen Bevölkerung benötigen humanitäre Hilfe Hilfe.

Zahlreichen Berichten von Menschenrechtsorganisationen und der UN zufolge hat der Krieg bereits fast eine halbe Million Todesopfer gefordert und zur Binnenvertreibung Tausender Menschen geführt.

Saudi-Arabien trifft Houthi-Rebellen wegen Waffenstillstand im Jemen Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Herausgegeben von: Martin Kübler