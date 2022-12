Bereiten Sie Ihr Gästezimmer mit diesen 5 Essentials auf die Feiertage vor

Hosting für die Feiertage kann stressig sein. Bei all der Planung und dem Einkaufen ist es verständlich, dass einige Dinge durch das Raster fallen. Eines davon kann Ihr Gästezimmer sein.

Ihr Gästezimmer ist der Ort, an dem Ihre Freunde und Familie schlafen und sich nach einem Tag voller Urlaubsspaß entspannen können. Es ist wichtig, es mit allen wichtigen Dingen zu füllen. Keine Sorge, wir haben es Ihnen leicht gemacht. Sie können diese Liste verwenden, um das ultimative Zimmer für Ihre Familie zu erstellen.

5 Gästezimmer Essentials für diese Ferienzeit

Wählen Sie die richtige Matratze

Alles beginnt und endet mit der Matratze. Das ist der ganze Grund, warum das Gästezimmer existiert. Je nachdem, wie oft Ihr Gästezimmer genutzt wird, möchten Sie vielleicht nicht viel Geld für eine Luxusmatratze ausgeben. Viele Menschen entscheiden sich für Tagesbetten oder Schlafsofas, um die Kosten zu vermeiden.

Wenn Sie Ihren Gästen jedoch eine Matratze anbieten möchten, haben Sie Glück! Es gibt viele budgetfreundliche Matratzenoptionen, die wir für Gästezimmer vorschlagen. Wir empfehlen Matratzen wie Büschel und Nadel oder Alles ist gut als erschwingliche Matratzen für Gästezimmer, die den Test der Zeit bestehen werden.

Für günstigere Matratzenoptionen für Ihr Gästezimmer sehen Sie sich unsere Auswahl an Die besten billigen Matratzen von 2022. Wenn Sie eine alte Matratze haben, der Sie neues Leben einhauchen möchten, können Sie eine hinzufügen Matratzenauflage oder Matratzenauflage um die Lebensdauer des Bettes zu verlängern.

Fügen Sie Bettwäsche für kühles Wetter hinzu

Wenn das Wetter abkühlt, kann sich Ihr Gästezimmer in eine Kühlbox verwandeln. Sie können Ihrem Gästezimmer winterfeste Bettwäsche hinzufügen, um der Kälte entgegenzuwirken, ohne Ihre Heizkosten in die Höhe zu treiben. Vielleicht besteht Ihr Stil darin, ein paar Überwurfdecken mit Urlaubsmotiven zu schichten. Oder vielleicht möchten Sie es einfach halten und hinzufügen Flanell- oder Jerseybettwäsche zum Bett. Hier ist Ihre Chance, Ihre Dekorationsfähigkeiten auszuschöpfen und Ihr Gästebett in ein gemütliches Wunderland zu verwandeln.

Weitere Bettoptionen für kühles Wetter, die Sie Ihrem Gästezimmer hinzufügen können:

Lagern Sie das Bett mit Kissen

Sie können kein gutes Gästezimmer ohne Kissen haben. Kissen sind für einen guten Schlaf unerlässlich und sorgen dafür, dass Nacken und Kopf nachts gestützt werden. Die flachen, uralten Kissen, die Sie für die Gäste aus dem Schrank ziehen, sind vielleicht wieder für ihren Schlaf da. Das falsche Kissen kann Beschwerden oder Nackenschmerzen verursachen. Es gibt Kissen in jeder Preisklasse. Egal, ob Sie ein begrenztes Budget haben oder bereit sind, für Luxus zu bezahlen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Und vergessen Sie nicht die Feiertagsüberwürfe – es ist Saison.

Brizmaker/Getty Images



Vergiss die Vorhänge nicht

Verdunkelungsvorhänge sind für ein gelungenes Gästezimmer unerlässlich, insbesondere wenn Sie Familienmitglieder haben, die zu Besuch in andere Zeitzonen reisen. Verdunkelungsvorhänge können sich drastisch verbessern tagsüber schlafen Qualität durch Schutz vor Sonnenlicht. Unser Melatonin-Produktion, die unseren Schlaf-Wach-Zyklus steuert, basiert auf unserer Lichteinwirkung. Unser Körper hört auf, Melatonin zu produzieren, wenn die Sonne aufgeht, also sind wir wachsam. Wenn dann die Sonne untergeht, steigt unsere Melatoninproduktion an und wir werden schläfrig. Verdunklungsvorhänge bieten reisenden Gästen die Möglichkeit, Schlaf nachzuholen.

Fügen Sie einen Öldiffusor hinzu

Sobald das perfekte Gästezimmer eingerichtet ist, können Sie sich auf die zusätzlichen Dinge konzentrieren – die Weihnachtsdekoration, die … Schlafmasken und die Öldiffusoren.

Öldiffusoren bieten eine Möglichkeit, Ihr Gästezimmer mit Aromatherapie ein wenig wohnlicher zu machen. Düfte wie Kamille oder Lavendel Öl kann den Gästen helfen, sich zu fühlen entspannt und verjüngt. Es gibt verschiedene Arten von Öldiffusoren, wie Reed-Diffusoren oder Ultraschall. Öldiffusoren sind eine einfache Möglichkeit, damit sich Ihre Gäste wohler fühlen und nebenbei besser schlafen.

