Kinderarmut ist ein verzögertes Thema. Das geht aus dem neuen Kinderbericht hervor. Demnach ist eine Mehrheit der Meinung, dass in Deutschland zu wenig dafür getan wird, dass Kinder nicht in Armut aufwachsen. Die Umfrage soll Familienministerin Paus im Kampf um eine Kindergrundsicherung helfen.

Im Streit um die Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung sieht sich Bundesfamilienministerin Lisa Paus durch eine Umfrage bestätigt. 72 Prozent der Erwachsenen und 61 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind der Meinung, dass in Deutschland „eher wenig“ oder „sehr wenig“ gegen Kinderarmut getan wird. Demnach wäre die Mehrheit der Erwachsenen sogar bereit, mehr Steuern zu zahlen, um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen.

Die Ergebnisse sind Teil des „Kinderreports 2023“ des Deutschen Kinderhilfswerks, der in Berlin vorgestellt wurde. Dies werfe ein Schlaglicht auf eines der drängendsten Probleme der Gesellschaft, sagte Paus. Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Als arm oder armutsgefährdet gelten nach der gängigen Definition Menschen in Deutschland, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügen.

Vor dem Hintergrund der Umfrageergebnisse bekräftigte das Kinderhilfswerk seine seit Jahren gemeinsam mit anderen Verbänden erhobene Forderung nach Einführung einer Kindergrundsicherung, die in der Ampel-Koalition seit Monaten kontrovers diskutiert wird. Es gibt einen klaren Auftrag an die Politik, endlich wirksame und umfassende Maßnahmen gegen Kinderarmut in Deutschland zu ergreifen.

Paus sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Kinderhilfswerk in Berlin, dass sein Kinderreport der Kindergrundsicherung Impulse geben werde. Die Ampel hatte in ihrem Koalitionsvertrag bereits vereinbart, dass es dazu kommen sollte. Allerdings ist die Familienministerin anderer Meinung als Finanzminister Christian Lindner, der die Staatsausgaben bremst.

Deutlich weniger als erforderlich

Für das Jahr 2025, wenn die Kindergrundsicherung starten soll, sind derzeit nur zwei Milliarden Euro vorgesehen. Paus hatte zwölf Milliarden pro Jahr gefordert. Sie wies darauf hin, dass derzeit Verhandlungen laufen und Ende August ein Gesetzesentwurf für das Projekt vorliegen werde. In der Kindergrundsicherung sollen mehrere staatliche Leistungen für Kinder gebündelt werden, damit Antrag und Auszahlung unbürokratischer werden und mehr Anspruchsberechtigte auf das ihnen zustehende Geld zugreifen können. Die Frage, ob auch die Leistungen erhöht werden, ist zwischen Grünen und FDP umstritten. Das machen die Grünen.

„Es ist richtig, die Grundsicherung des Kindes wird eine Leistungssteigerung bringen“, sagte Paus. „Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass es am Ende mehr als zwei Milliarden sein werden, aber es stimmt auch, ich erwarte nicht, dass es zwölf Milliarden sein werden.“ Dem Bericht zufolge wäre die Mehrheit der Erwachsenen bereit, mehr Steuern zu zahlen, wenn dadurch Kinderarmut wirksam bekämpft werden könnte. Die Bereitschaft ist im Laufe der Jahre leicht zurückgegangen. 66 Prozent sagten dazu 2014 „Ja“, 2018 waren es 64 Prozent und in der aktuellen Umfrage 62 Prozent. Der Präsident des Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, sprach dennoch von einem ermutigenden Signal. „Die Solidaritätsbereitschaft der Bevölkerung wird derzeit von der Politik massiv unterschätzt.“

Die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Heidi Reichinnek, sagte: „Ich hoffe sehr, dass diese Zahlen im Ampelkabinett Beachtung finden und Finanzminister Lindner seine Blockade endlich aufgibt.“ Die Kindergrundsicherung kann ihrem Namen nur durch deutliche Leistungssteigerungen gerecht werden und Kinder wirksam vor Armut schützen.