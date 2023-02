Tussen zware onweersbuien, orkanen, bosbranden, sneeuwstormen en andere onvoorspelbare natuurrampen weet je nooit wanneer je met een stroomstoring te maken kunt krijgen. En zoals het oude gezegde luidt, het is altijd beter om veilig te zijn dan spijt te hebben. Een van de beste manieren waarop u zich kunt voorbereiden, is met een draagbare krachtcentrale, een compact en modern alternatief voor een traditionele gasgeneratoren nu kun je er een kopen bij Amazon.

De online retailer biedt momenteel $ 63 korting op de Anker 521 draagbare krachtcentrale, wat neerkomt op de all-time lage prijs van $ 187. Er is geen vaste vervaldatum voor deze deal, dus er is geen garantie hoe lang deze beschikbaar zal zijn. Als u deze besparingen niet wilt missen, raden we u aan uw bestelling zo snel mogelijk te plaatsen.

Met een celcapaciteit van 256 Wh is de Anker 521 ontworpen om uw kleine apparaten zoals een telefoon, laptop of zo ongeveer alles dat via USB wordt gevoed, van stroom te voorzien, zodat u in geval van nood verbonden kunt blijven. Als hij volledig is opgeladen, kan hij een telefoon ongeveer 20 keer volledig opladen, een laptop ongeveer vier keer of een lamp tot 16 uur van stroom voorzien.

Het is echter niet compatibel met elk apparaat dat een input van meer dan 200 watt vereist, dus het werkt bijvoorbeeld niet met een magnetron of ruimteverwarming. Het kan worden opgeladen via een stopcontact of een voertuiguitgang, of via een draagbaar zonnepaneel als je het niet erg vindt om wat extra geld te laten vallen. Het heeft twee stopcontacten, twee USB-A-poorten, een USB-C-poort en een auto-stopcontact, dus je kunt maximaal zes apparaten tegelijk opladen, maar dat zal de batterij natuurlijk sneller leegmaken. Hij is ook uitgerust met een led-lichtbalk, zodat je overal een lichtbron hebt.