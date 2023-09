Bei Marcel Sabitzer hingegen ging man auf Nummer sicher. Der Österreicher überzeugte bereits in Leipzig und lieferte in der vergangenen Saison auch beim FC Bayern und Manchester United ordentliche Leistungen ab. Eine Ablösesumme von 19 Millionen Euro ist angemessen, einige in Dortmund hätten sich aber etwas mehr Mut gewünscht. Bei Sabitzer weiß man ungefähr, was man bekommt, aber absolutes Top-Potenzial steckt in ihm nicht mehr.

Gleiches gilt für Ramy Bensebaini. Der langjährige Gladbacher ist in seinen Fähigkeiten eher eingeschränkt und vor allem auf dem Weg nach vorne spielerisch deutlich schwächer als Guerreiro. Defensiv kann der Algerier mit seiner unbequemen Spielweise durchaus punkten, allerdings ist er nicht fehlerfrei und immer für einen Ausraster gut. Immerhin war Bensebaini ablösefrei, sportlich ist er aber keine Toplösung.

Kurz vor Transferende überraschten die Schwarz-Gelben dann mit dem Füllkrug-Transfer. Ein solcher Topscorer kann sicherlich helfen und doch wäre der Bedarf auf anderen Positionen dringender gewesen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, was ein Mittelstürmer nützen kann, wenn es praktisch keine Spieler gibt, die vernünftige Flanken schlagen können.

Ein weiterer negativer Faktor ist, dass die Position des Außenverteidigers nicht ausreichend gestärkt wurde. Ryerson, Wolf und Bensebaini sind ordentliche Bundesligaspieler, aber sie repräsentieren definitiv kein absolutes Spitzenniveau. Morey ist zwar erneut ein Kandidat, war in den letzten Jahren jedoch von zahlreichen Verletzungen geprägt. Wer Champion werden will, braucht mehr als nur einen guten Durchschnitt. Der Nachteil ist, dass keiner der Spieler Guerreiros fußballerische Fähigkeiten auch nur annähernd kompensieren kann. Wenn es im defensiven Mittelfeld keine starken Spieler gäbe, hätte einer auf den Außenverteidigerpositionen nicht geschadet.

Auch auf dem Flügel ist die Situation schwer einzuschätzen. Grundsätzlich hat man mit Adeyemi, Malen, Reyna, Brandt und den beiden Youngstern Duranville und Bynoe-Gittens viele Optionen, ein klassischer Flügelstürmer mit Top-Format fehlt jedoch. Ein Spieler, der Schnelligkeit, Technik und Flankenstärke vereint, steht nicht zur Verfügung.

In der Innenverteidigung sind sie mit Süle, Schlotterbeck und Hummels gut aufgestellt, aber auch dünn besetzt. Der gehandelte Bella-Kotchap hätte auch als Vorwegnahme auf das nahende Ende von Hummels Karriere Sinn gemacht.

Neben Bellingham hat der BVB mit Raphael Guerreiro wohl auch den besten Techniker der Mannschaft verloren. Der Portugiese war und ist verletzungsanfällig und hat Defensivschwächen, hätte aber dennoch einen enormen Mehrwert gebracht. Einen solchen Spieler ablösefrei gehen zu lassen, was nach heutigem Wissensstand vermeidbar war, ist ein Schuss ins Bein.

Die anderen Abgänge sind allesamt vertretbar, wobei der fußballerfahrene Dahoud eine Rolle gespielt haben könnte. Darüber hinaus ist Tom Rothe sozusagen der Josip Stanisic der Dortmunder. Der Youngster hätte auf der schwachen Außenverteidigerposition eine Rolle spielen können. Wer nicht den Mut hat, viel Geld in einen Spitzenspieler zu investieren, hätte der Jugend hier eine Chance geben können. Andererseits kann er in Kiel (mehr) regelmäßig spielen und sich dadurch vielleicht noch besser entwickeln.

Eine Leihe hätte im Fall von Youssoufa Moukoko durchaus Sinn gemacht. Nach dem Transfer vom Füllkrug ist der Youngster nur noch die Nummer drei im Angriff. Demnach wird Borussias Top-Talent wohl nur wenig Einsatzzeit bekommen.

Bewertung: 3/10