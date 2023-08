Abgesehen von Thiago Silva fehlt es der Londoner Abwehr jedoch an Erfahrung. Ein Pavard könnte da durchaus helfen, aber auch die Entwicklung von Talenten wie Levi Colwill gefährden. Dass Pavard zu Chelsea kommt, ist daher unwahrscheinlich.

Das Gehalt wird ein großer Faktor sein. Hier kann Inter nicht mit Klubs aus der Premier League oder dem FC Bayern München mithalten. Demnach wäre ein ablösefreier Transfer im Jahr 2024 mit großzügigem Handgeld realistischer.

Möchte Pavard in der kommenden Saison als Innenverteidiger spielen, wären die Premier-League-Klubs Manchester United und Newcastle wohl die realistischsten Ziele. Andere Inselclubs wie Liverpool könnten möglicherweise in Betracht gezogen werden. Sollte der Spieler vorerst in München bleiben, dürfte ein Transfer zu Inter 2024 ein heißes Thema werden. Auch Real und Barça muss man im Auge behalten, wobei sich Pavard dort wohl wieder mit der Rechtsverteidigerposition begnügen müsste.