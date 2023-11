Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Sonntag, dass ein junges Mitglied seines Kabinetts „bis auf weiteres“ von Sitzungen suspendiert worden sei, nachdem eine Bemerkung darauf hindeutete, dass er keine Einwände gegen den Einsatz von Atomwaffen in Gaza habe. In einem kürzlichen Interview mit Radio Kol Berama sagte Kulturminister Amihay Eliyahu, dass ein Atomschlag „eine Möglichkeit“ sei, die Militäraktion im Gazastreifen fortzusetzen. Später bemerkte er, dass vertriebene Flüchtlinge „nach Irland oder in die Wüste gehen könnten; „Die Monster in Gaza sollten selbst eine Lösung finden“, heißt es Die Zeiten Israels. Eliyahu, ein Mitglied einer rechtsextremen Partei in der Koalitionsregierung, nahm seine Bemerkung zur hypothetischen Atomoption später zurück und sagte in den sozialen Medien, es sei „jedem, der vernünftig ist, klar“, dass es sich um eine „metaphorische“ Option gehandelt habe. Vorschlag, berichtete Reuters. Netanyahus Büro verurteilte Eliyahus Rhetorik in einer Erklärung mit der Begründung, dass sie nicht die Realität widerspiegele: „Israel und die IDF handeln im Einklang mit den höchsten Standards des Völkerrechts, um zu verhindern, dass Unschuldige geschädigt werden“, sagte sein Büro. „Das werden wir bis zu unserem Sieg tun.“