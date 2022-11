Benjamin Mendy sagt vor Gericht, er habe es genossen, „Sex mit vielen Frauen zu haben“ | Fußball Nachrichten

Der Premier-League-Fußballer Benjamin Mendy hat vor Gericht gesagt, er habe es genossen, „Sex mit vielen Frauen zu haben“.

Am Montag sagte der Spieler, dem Vergewaltigung in sieben Fällen vorgeworfen wird, vor seinem Prozess vor dem Chester Crown Court, es sei „ehrlich, so einfach“ für ihn, Frauen zu treffen, mit denen er sexuelle Aktivitäten habe.

Aber der 28-jährige französische Nationalspieler sagte, dass er durch die Untersuchungshaft im Gefängnis „viele Dinge über das Leben gelernt“ habe.

Mendy, der einen marineblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine Krawatte trägt, sagte, dass er begann, Aufmerksamkeit von Frauen zu erhalten, als er 18 Jahre alt war und für Marseille spielte.

Auf die Frage von Eleanor Laws KC, Verteidigerin, ob ihm klar sei, warum, sagte er: „Am Anfang nein, aber danach ja. Wegen Status.“

Als er 2017 zu Manchester City kam, sagte er, sei die Aufmerksamkeit „zehnmal größer“ geworden.

Er sagte: „Die Art und Weise, wie sie zu mir gekommen sind, liegt nicht an meinem Aussehen, sondern am Fußball.“

Auf die Frage nach seiner Einstellung zum Sex mit Frauen, die er nicht besonders gut kannte, sagte er: „Ich habe damals nicht darüber nachgedacht, wie sie sich fühlen oder wie sie sich aufregen können, weil sie für mich Sex haben wollten und ich wollte,

alles war in Ordnung und ich würde weiter feiern.“

Er sagte, er genieße es, „Sex mit vielen Frauen zu haben“.

Aber er sagte, wenn eine Frau „nein“ sagte, würde es ihm „gut gehen, ich würde es akzeptieren und ich würde aufhören“.

Der Weltmeister sagte, er mache sich „keine Sorgen“ über die Anwendung von Verhütungsmitteln, obwohl er „die Risiken kenne“.

Er sagte, dass es für ihn „normal“ sei, in derselben Nacht mit verschiedenen Frauen zu schlafen.

Auf die Frage, warum er nach seiner ersten Verhaftung weiterhin Partys mit Frauen feierte, die er nicht kannte, sagte Mendy: „Ich habe nichts falsch gemacht, also dachte ich nur, mach weiter.“

Frau Laws sagte: “Bedauern Sie das jetzt?”

Mendy antwortete: „Ja.“

Er sagte: „Als ich im Gefängnis war, wurde mir vieles klar.

„Die Party, die ich gemacht habe, hatte innerlich Schmerzen.“

Er sagte dem Gericht, er sei während seiner Zeit bei City mehrmals verletzt worden.

Als Mendy gebeten wurde, sich während seiner Aussage zu äußern, sagte er, er schäme sich, über Sex zu sprechen.

Er sagte: „Eher verlegen, wie wenn du mir die Frage stellst, dass ich nicht ‚Ja, ich liebe Sex‘ schreien kann, weil es komisch erscheinen würde.“

Der Jury wurde mitgeteilt, dass Mendy von August letzten Jahres bis Januar in Untersuchungshaft war.

Er sagte: „Mein ganzes Leben lang hatte ich nie die Zeit, wirklich darüber nachzudenken, was ich tat.

„Als ich dorthin ging, war ich allein, du sitzt den ganzen Tag, das Einzige, was du tun kannst, ist nachdenken.“

Auf die Frage, was er jetzt über Frauen denke, sagte er: „Ich wusste nicht, dass ich ihre Gefühle verletzen kann, wenn wir beide in Ordnung sind, Sex zu haben.“

Er sagte, er habe erkannt, dass die Art und Weise, wie er manchmal über Frauen spreche, „respektlos“ sei.

Mendy sagte, das Gerichtsgefängnis sei das erste Mal in seinem Leben, dass er an etwas anderem als Fußball arbeite und 4 Pfund pro Tag verdienen würde, die er in der Kantine ausgeben würde.

Er sagte: „Zum ersten Mal war ich wirklich vorsichtig, wie ‚Ich muss das kaufen, aber wenn ich das bekomme, kann ich das nicht haben‘. Das Leben, das ich vorher hatte, alles, was ich haben wollte, habe ich einfach gekauft.

„Also hat es mir den Wert des Geldes beigebracht.“

Er fügte hinzu: „Ich war traurig und verärgert, dorthin zu gehen, aber gleichzeitig lerne ich viele Dinge über das Leben und die Art, wie ich war.“

Mendy bestreitet sieben Fälle von Vergewaltigung, einen Fall von versuchter Vergewaltigung und einen Fall von sexuellen Übergriffen gegen sechs junge Frauen.

Sein Freund und „Fixierer“ Louis Saha Matturie, 41, aus Eccles, Salford, bestreitet sechs Fälle von Vergewaltigung und drei Fälle von sexuellen Übergriffen im Zusammenhang mit sieben jungen Frauen.

Der im August begonnene Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.