Benito Carbone wird am Mittwoch in Sheffield verehrt, seine Zeit im Club zwischen 1996 und 1999 lebt noch lange in der Erinnerung der Fans, die es genossen, den Italiener mit seinem Landsmann Paolo Di Canio in Hillsborough zu sehen.

Das Gefühl beruht auch auf Gegenseitigkeit. Abgesehen von einem Karriereende beim italienischen Drittligisten Pavia leben die drei Jahre, die Carbone bei Sheffield Wednesday verbracht hat, in liebevoller Erinnerung an den ehemaligen Spielmacher.

In seiner letzten Saison im Club, der Saison 1998/99, beendete Carbone den Club als bester Torschütze und wurde von den Fans zum beliebtesten Spieler und Spieler der Saison gewählt. Sprechen Sie ausschließlich mit VierVierZweierinnert sich Carbone an seine Liebe zu dem Club, den er immer noch hat.

„Ich habe in den drei Jahren, die ich bei Sheffield Wednesday verbracht habe, fantastischen Fußball gespielt“, erzählt Carbone FFT.

„Ich war als Person und als Spieler reifer. Der Verein war wie eine Familie – es war die beste Zeit meines Lebens, und wenn ich Sheffield jetzt besuche, fühle ich mich immer wie zu Hause.

„Die Fans haben mich geliebt und ich habe sie geliebt – sie haben mir viel gegeben. Sie haben mich wie eine Legende behandelt, wie einen Star.“

Carbone hob einen 3:2-Sieg gegen Nottingham Forest in Hillsborough vom Dezember 1998 hervor und erkennt an, dass das Spiel sein Leben verändert hat.

„Ich habe in diesem Spiel zwei Tore geschossen [against Nottingham Forest], einschließlich eines Chips, der einer meiner Lieblingsabschlüsse in meiner Karriere war. Das war ein entscheidendes Spiel für uns, um zu gewinnen, weil wir uns in der Tabelle nach oben bewegt haben und uns von der Gefahr des Abstiegs entfernt haben, also hat es etwas Druck genommen.

„Es gab uns die Möglichkeit zu atmen und uns mehr an uns glauben zu lassen. Ich bin wirklich glücklich und zufrieden, dass wir in diesen drei Jahren wach geblieben sind.“

verließ das Unternehmen nach einem Vertragsstreit und zog nach Aston Villa, dann nach Bradford, Derby und Middlesbrough. Er erreichte jedoch nie ganz die Höhen, die er am Mittwoch in Sheffield schaffte, während die Owls in der Saison, die er verließ, abstiegen.

Leider hat es der Verein seitdem nicht mehr geschafft, die Premier League zu erreichen, und schmachtet derzeit in League One.