Bengals WR Tee Higgins wird laut Bericht voraussichtlich Woche 10 wegen einer Oberschenkelverletzung verpassen; Ja’Marr Chase will spielen

Die Cincinnati Bengals sind auf dem Vormarsch und haben zu Beginn ihrer Heimspiele am Sonntag gegen die Houston Texans vier Spiele in Folge gewonnen. Aber die Leistung der Bengals könnte sich verlangsamen, da einer ihrer Star-Receiver wahrscheinlich für Woche 10 und möglicherweise länger pausieren wird.

Tee Higgins, der sich am Mittwoch im Training die Oberschenkelverletzung zugezogen hat, wird voraussichtlich nicht gegen die Texans antreten und wird von Woche zu Woche berücksichtigt. laut NFL Media.

Ja’Marr Chase kehrte jedoch am Donnerstag zum Training zurück, da er mit einem kranken Rücken zu kämpfen hat, nachdem er in Woche 9 hart darauf gelandet war. Nach dem Training gab Chase ein ermutigendes Update zu seinem Status.

„In meinem Kopf spiele ich“, sagte Chase über CLNS Media über das Spiel gegen die Texans. „Bis auf weiteres und alles andere werden wir sehen.“

Chase schien sich seine Verletzung zugezogen zu haben, als er am vergangenen Sonntagabend beim Sieg der Bengals über die Bills versuchte, im Downfield einen Fang zu machen. Chase fiel beim Versuch, den Fang zu machen, hart auf den Rücken. Er hatte gegen die Bills nur vier Fänge für 41 Yards, ist aber derzeit mit 64 Empfängen für 697 Yards und vier Touchdowns in acht Spielen der Spitzenreiter im Team.

Ja’Marr Chase CIN • WR • #1 TEER93 REC64 REC YDs697 REC TD4 FL0 Profil anzeigen

Higgins, der kürzlich mit einer Rippenverletzung zu kämpfen hatte, verzeichnete beim Sieg am Sonntag gegen Buffalo den Saisonhöchstwert von acht Bällen für 110 Yards. Als Zweitrunden-Pick des Jahres 2020 erzielte Higgins in den letzten beiden Jahren aufeinanderfolgende Saisons mit 1.000 Yards und half Cincinnati dabei, zwei aufeinanderfolgende Titel in der AFC North Division zu gewinnen.

T-Shirt Higgins CIN • WR • #5 TEER51 REC27 REC YDs328 REC TD2 FL0 Profil anzeigen

Es gibt keinen Ersatz für Chase und Higgins, aber die Bengals haben Verstärkung für den Fall, dass sie am Sonntag ohne einen der beiden Spieler spielen müssen, und in diesem Fall höchstwahrscheinlich ohne Higgins. Joe Burrow hätte immer noch Tyler Boyd, den erfahrenen Wideout des Teams, der in zwei der letzten drei Spiele des Teams einen Touchdown gefangen hat.

Die Bengals haben auch den Rookie-Wideout Andrei Iosivas, seinen Wideout-Kollegen Trenton Irwin und das Tight-End-Trio Irv Smith Jr., Drew Sample und Tanner Hudson, die gegen die Bills zusammen 10 Pässe für 101 Yards und zwei Touchdowns fingen.

Die Offensive von Cincinnati kann sich auch stärker auf das Laufspiel und Joe Mixon stützen, der neben seiner Arbeit am Boden auch bei Empfängen Vierter im Team ist.