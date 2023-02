CNN

Een Bengaalse tijgerwelp die tijdens een schietonderzoek in een huis in New Mexico werd ontdekt, vond zaterdag een nieuw thuis in The Wild Animal Sanctuary in Keenesburg, Colorado, volgens ABQ BioPark in Albuquerque.

Duke, die ongeveer vier maanden oud is en vernoemd is naar de bijnaam van Albuquerque – “The Duke City” – werd vorige maand door de politie gevonden in een kleine hondenbench na een melding van geweerschoten. Het geweervuur ​​leidde agenten naar een buurtwinkel waar een omstander in het been was geschoten, zei de politie van Albuquerque in een nieuwsbericht.

Nadat de politie een schot hoorde in een stacaravan niet ver van de winkel, vonden en arresteerden ze een gewapende verdachte, aldus de autoriteiten. De tijger, die iets meer dan 20 kilo woog, werd ook in de woning gevonden.

Het is illegaal om de meeste dieren in het wild en exotische soorten in New Mexico te importeren of te bezitten zonder de juiste vergunning, zei de politie, en tijgers mogen alleen worden bezeten door een toegestane dierentuin in New Mexico. Na het incident werd de welp naar de ABQ BioPark-dierentuin gebracht totdat er een meer permanent huis kon worden gevonden.

“Tijdens zijn verblijf van een maand in het BioPark kreeg Duke een gezond dieet van vlees om zijn groei en ontwikkeling te ondersteunen. Hij is meer dan vijf pond aangekomen en past niet meer in de koets die hem naar het BioPark heeft gebracht”, aldus een persbericht van het park. “De speciaal opgeleide dierenverzorgers van het BioPark brachten elke dag uren met Duke door voor socialisatie en training. Duke heeft enkele van zijn tijgermanieren geperfectioneerd, wat hem zal voorbereiden om met andere tijgers om te gaan in zijn nieuwe huis. Hij leerde ook hoe hij vrijwillig zijn nieuwe, veel grotere krat moest betreden voor de reis naar Colorado.

Duke kon niet in ABQ BioPark blijven omdat zijn genetische samenstelling onbekend is.

“Hoewel het BioPark zich toelegt op de zorg voor alle dieren, inclusief reddingswerk zoals deze zaak, is het voorkomen van uitsterven de prioriteit”, aldus ABQ BioPark. “Omdat de genetische samenstelling van Duke onbekend is, past hij niet in de inzet van BioPark voor het behoud van de Maleise tijger.”

Volgens ABQ BioPark zal Duke niet te zien zijn voor het publiek in Colorado totdat hij volwassen is.

CNN heeft contact opgenomen met The Wild Animal Sanctuary voor meer informatie.