Als de Wurfgeschoss nur wenige Zentimeter en seinem Kopf vorbeirauscht, Roger Schmidt fackels nichtlange. Erst hebben der Duitse trainer von Benfica Lisbon die Plastik-Wasserflasche vom Boden auf en schleudert sie zurück ins Pubblikum – wenig später sieht er die Rote Karte.

Trainer Roger Schmidt vertrok in Portugal voor Eklat en Sperre: De Duitse coach van de Portugese Rekordmeisters Benfica Lissabon won met 2:0 tegen FC Vizela des Feldes verwiesen, weil er een Plastik-Wasserflasche ins Pubblikum zurückwarf. Die Flasche oorlog zuvor kurz vor dem Abpfiff von der Tribüne achter der Benfica-Bank aufs Feld geflogen and hätte Schmidt, der das Tor zum 2:0 applaudisseerde, snel am Kopf hit.

Nun muss Schmidt auf das Ausmass der Sperre warten. Die wird er können können, denn das Wochenende verlief für ihn und für Benfica ansonsten sehr positiv. Dank aan zijn eigen belegeringen en vele overwinningen 1:2-Niederlage van Verfolger FC Porto bij Sonntag daheim tegen Gil Vicente konnten die “Adler” den Abstand auf den titelverteidiger en Erzrivalen nach 22 von insgesamt 34 Spielen auf eight Punkte ausbauen.

“Ja, ik heb een probleem met de provocatie van de fans die erop reageren. En dat is niet waar, deshalb akzeptiere ich die Rote Karte. Dat is alles”, schreef de 55-jarigen nach de Liga-Match am Samstagabend voor journalisten. Er is een conflict tussen de flaschenwurf en de strijd tussen de fans van de Heimteams. Nach der Roten Karte “verabschiedete” er sich von den Vizela-Anhängern, in dem er auf dem Weg in de Kabine mit allen Handen das Endergebnis anzeigte. Er wordt gestreefd naar een van de handen met een vinger tegen een andere vinger en met een andere hand.

Schmidt is in dieser Hinsicht aus seiner Zeit in der Bundesliga kein unbeschriebenes Blatt. Als coach von Bayer Leverkusen waren twee wegen geblokkeerd. Benfica führt die tafel in Portugal tussen de seizoenen van acht wedstrijden van FC Porto en winkt de eerste Meisterschaft van 2019. In der Champions League vindt sich Schmidt met seinem Team auf Viertelfinalkurs. Im Achtelfinal-Hinspiel afhankelijk van een 2:0-Erfolg tegen FC Brügge, das Rückspiel stijgt am 7. März in Lissabon.