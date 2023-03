Benfica versloeg Scott Parker’s Club Brugge met 5-1 om de kwartfinales van de Champions League te bereiken met een 7-1 overwinning toen Goncalo Ramos tweemaal scoorde.

De gastheren kwamen in de 38e minuut op voorsprong via Rafa Silva die langs twee verdedigers dribbelde en een linkervoet in het net schoot voordat Ramos aan weerszijden van de pauze scoorde.

Joao Mario breidde de voorsprong uit met een strafschop in de 71e minuut en invaller David Neres pakte zes minuten later de vijfde.

Bjorn Meijer zorgde voor een late troost voor Brugge, dat onder Parker nu slechts twee wedstrijden in twaalf wedstrijden heeft gewonnen.

Hoe Benfica Brugge en Parker vernederde

Afbeelding:

Brugge’s Ferran Jutgla, rechts, en zijn teamgenoten reageren als ze worden uitgeschakeld in de Champions League





Benfica, met een voorsprong van twee doelpunten vanaf de heenwedstrijd, had vanaf het begin de controle en opende uiteindelijk de score toen Ramos vanaf links voorzette en Silva bij de tweede paal finishte.

Ramos voegde in de blessuretijd van de eerste helft toe aan de leiding door verschillende verdedigers te verslaan voordat hij de bal vanuit het strafschopgebied naar binnen sloeg.

Afbeelding:

Benfica’s Goncalo Ramos viert feest na het scoren van het tweede doelpunt van zijn ploeg





De spits in vorm schoot vervolgens kort na rust binnen en werd daarmee de jongste Portugese speler die tweemaal scoorde in een knock-outwedstrijd.

Mario scoorde de vierde door een strafschop van 71 minuten om te zetten nadat Abakar Sylla Gilberto had neergemaaid en Neres de score voor de gastheren vanuit het strafschopgebied voltooide, waarbij de VAR het doelpunt toekent na een buitenspelvlag.

Afbeelding:

Benfica’s Joao Mario (links) scoort Benfica’s vierde doelpunt vanaf de penaltystip





Meijer scoorde wel een prachtige troostgoal voor Brugge met een eerste poging die de bovenhoek vond.

Parker: Ik begrijp dat mensen nu aan me twijfelen

Club Brugge-hoofdcoach Scott Parker: “Voor mij was het een uitdaging, maar de spelers waren briljant en wilden er alles aan doen om dit om te draaien.

“Ik begrijp dat mensen nu aan (mij) twijfelen, ik ben niet naïef genoeg om dat niet te doen (denk dat). Alles wat ik kan zeggen is dat ik probeer dit om te draaien en een team te creëren dat weer zal gaan winnen.”

Gevraagd of hij na het verlies de leiding zou blijven, zei Parker: “Je vraagt ​​het aan de verkeerde persoon.”