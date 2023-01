Benetton-Rugby-Stütze Ivan Nemer wurde bis zum 30. Juni gesperrt, nachdem er seinem Teamkollegen Cherif Traore | eine faule Banane gegeben hatte Rugby-Union-Nachrichten

Der italienische Rugby-Verband bestätigte die Suspendierung von Ivan Nemer nach einer Untersuchung

Benetton-Rugby-Profi Ivan Nemer wurde bis zum 30. Juni gesperrt, nachdem er Teamkollege Cherif Traore eine faule Banane als Weihnachtsgeschenk geschenkt hatte.

Der italienische Rugby-Verband bestätigte die Suspendierung nach einer Untersuchung des Vorfalls während eines privaten Mittagessens, das von den Spielern des Clubs am 20. Dezember organisiert wurde.

„Ich bedauere zutiefst, was passiert ist, die Dummheit meiner Geste, den Schaden, der einem Freund zugefügt wurde, den Schaden, der meinem Team, meinen Teamkollegen, dem Land, das ich vertrete, und dem Spiel, das ich liebe, zugefügt wurde“, sagte Nemer in einem Aussage.

„Rassismus spielt in meinem Leben keine Rolle und wird niemals eine Rolle spielen, so wie er im Leben von uns allen keine Rolle spielen sollte“, fügte er hinzu.

Bei der Entscheidung über die Sanktion berücksichtigte das Bundesgericht den Wunsch von Nemer, alles Geschehene aufzuklären, da der Spieler auch auf sein Recht verzichtete, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Der italienische Rugby-Verband sagte in Übereinstimmung mit Benetton Rugby, dass Nemer aktiv als Scrum-Spezialist am FIR-Migrantes-Projekt teilnehmen und gleichzeitig an einem Schulungs- und Sensibilisierungskurs zu Integrationsfragen in einer unabhängigen Struktur teilnehmen wird.

Das zukünftige Engagement des 24-Jährigen in der internationalen Tätigkeit der FIR hängt von seiner Teilnahme und dem anschließenden erfolgreichen Abschluss des Schulungs- und Sensibilisierungskurses ab, der vom Veranstalter zertifiziert werden muss.

Traore wurde in Guinea geboren, lebt aber seit ihrem siebten Lebensjahr in Italien. Er spielt Requisite für den Verein aus dem Norden von Treviso und für die italienische Nationalmannschaft.

Nach dem Vorfall schrieb Traore auf Instagram, dass er normalerweise nicht auf „rassistische Witze“ reagiere, um sich keine Feinde zu machen.

Später sagte er, er habe eine Entschuldigung des Teams für das, was passiert sei, akzeptiert.