Vorige week plaatste de president van El Salvador, Nayib Bukele, een typische verdeeldheid zaaiende video op Twitter. Op het geluid van opwindende snelle muziek was te zien hoe honderden gedetineerden werden overgebracht naar een nieuwe “megagevangenis” die officieel het Centrum voor Confining Terrorisme heette. Het is vorig jaar gebouwd om de snelgroeiende gevangenispopulatie van het Midden-Amerikaanse land te huisvesten. Het is de grootste gevangenis van Amerika, met een capaciteit van 40.000 gevangenen.

De video, vakkundig gemonteerd met close-ups van de tatoeages van gevangenen in combinatie met nachtelijke dronebeelden van de gevangenis, ging viraal in de regio en werd geprezen door extreemrechtse commentatoren in de VS, zoals Harrison Smith van Infowars en Michael Knowles van de Daily Wire. Voor veel Salvadoraanse en buitenlandse fans van de extreemrechtse president vertegenwoordigde de video de ultieme rechtvaardiging van Bukele’s ijzeren vuist bij het bestrijden van misdaad en het herstellen van trots in de strijdkrachten van het land.

Maar voor mensenrechtenactivisten en pro-democratische groepen onderstreepte de video de risico’s waarmee de democratie in El Salvador wordt geconfronteerd, aangezien staatsveiligheid voorrang heeft op grondwettelijke rechten te midden van een onbepaalde noodtoestand.

En voor de nauwste waarnemers van de regering van Bukele was de timing van de vrijgegeven beelden het meest opmerkelijk, 24 uur na een vernietigende Amerikaanse aanklacht waarin werd beschreven hoe de regering van El Salvador naar verluidt geheime deals sloot met de beruchte bende MS-13.

In de aanklacht die op 23 februari werd onthuld, beschuldigden Amerikaanse advocaten leden van de regering van Bukele ervan zichzelf te maskeren om in het geheim gevangenissen in het land binnen te gaan en geheime gesprekken te voeren met MS-13-bendeleiders.

De aantijging – die de Salvadoraanse regering er ook van beschuldigt een MS-13-gangster vrij te laten die door de Verenigde Staten wordt gezocht voor uitlevering – staat in onlangs vrijgegeven gerechtelijke documenten met betrekking tot het proces tegen verschillende MS-13-leden in een districtsrechtbank in New York.

Hoewel het de regeringsvertegenwoordigers niet noemt die zouden hebben onderhandeld met bendes, schetst de aanklacht een vernietigend beeld van gunsten – waaronder kortere gevangenisstraffen en comfortabelere gevangenisomstandigheden – die door de regering van Bukele zijn verleend aan een van ’s werelds bloedigste criminele bendes in ruil voor hulp het nakomen van zijn campagnebelofte om het aantal moorden in het land te verminderen.

“In ruil daarvoor stemden de MS-13-leiders ermee in het aantal openbare moorden in El Salvador te verminderen, wat de regering van El Salvador politiek ten goede kwam, door de perceptie te creëren dat de regering het aantal moorden verlaagde”, beweert de aanklacht.

“In feite bleven MS-13-leiders moorden goedkeuren waarbij de lichamen van de slachtoffers werden begraven of anderszins verborgen”, voegt het eraan toe.

De Salvadoraanse autoriteiten hebben niet gereageerd op het verzoek van CNN om commentaar op dit artikel.

Bukele heeft een imago van ‘hardheid tegen misdaad’ opgebouwd en de rest van de bevolking streng beleid opgelegd. In maart vorig jaar schorste hij de grondwettelijke rechten in het land, waardoor Salvadoraanse veiligheidstroepen burgers konden opsluiten op verdenking van lidmaatschap van een bende.

Het aantal opsluitingen is daardoor enorm gestegen. Medio 2022 zat tot 2% van de bevolking van El Salvador van 18 jaar en ouder, of ongeveer 100.000 mensen, in de gevangenis, volgens een beoordeling van Amnesty International op basis van lokale mediaberichten.

Volgens cijfers van de regering zijn sinds het afkondigen van de noodtoestand meer dan 60.000 mensen naar de gevangenis gestuurd – meer dan 150 mensen per dag – wat alarm veroorzaakte onder mensenrechtenactivisten, die zeggen dat de reden voor sommige arrestaties onvoldoende is.

“De gevallen omvatten mensen die willekeurig werden gearresteerd vanwege hun fysieke uiterlijk, omdat ze een tatoeage hadden, omdat ze in een specifieke buurt waren, een specifieke tijd”, vertelde HRW Americas waarnemend directeur, Tamara Taraciuk, aan CNN.

“Er is geen duidelijkheid of bewijs dat deze mensen daadwerkelijk een misdaad pleegden of betrokken waren bij deze massale razzia. Dit vormt een enorm probleem voor de openbare veiligheid.”

Een van de grootste zorgen die Taraciuk deelde, is dat veel gevangenen in nauw contact komen met criminele groepen als gevolg van hun detentie, aangezien gevangenen bij elkaar worden gehouden in gemeenschappelijke cellen en dat betekent dat gangsters optimale omstandigheden krijgen om nieuwe leden voor de criminelen te rekruteren. syndicaten.

Andere mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op het gebrek aan gerechtelijke garanties voor de gevangenen, en volgens de lokale ngo Cristosal zijn tussen maart en oktober vorig jaar ten minste 80 gevangenen in onduidelijke omstandigheden achter de tralies omgekomen toen de noodtoestand van kracht werd.

In het licht van de beschuldigingen van het Amerikaanse ministerie van Justitie, die functionarissen van de regering van Bukele beschuldigen van het in het geheim onderhandelen over een pact met de bendes, terwijl ze tegelijkertijd een reputatie cultiveren dat ze geen vuist maken in de strijd tegen de misdaad, de schendingen van de mensenrechten zijn zelfs nog lastiger, zeggen activisten, omdat de ontberingen alleen de lagere rangen van de criminele wereld treffen, terwijl de topmannen een speciale behandeling kregen.

Toch geniet Bukele een populariteit waar de meeste leiders over de hele wereld alleen maar van kunnen dromen. Volgens een opiniepeiling van de Salvadoraanse krant La Prensa Gráfica was in november vorig jaar 89% van de Salvadorezen het eens met hun president, die herhaaldelijk de beschuldigingen van regeren bij decreet heeft afgewezen.

De 41-jarige leider leek de controverse zelfs te omarmen en beschreef zichzelf op Twitter als ‘de coolste dictator ter wereld’.