LONDON – Ben Wallace scheidet als britischer Verteidigungsminister aus. Die Aufmerksamkeit richtet sich bereits darauf, wer als nächstes kommt.

Wallace – dessen internationaler Ruf durch den Krieg in der Ukraine gestärkt wurde – kündigte in einem Interview mit der Sunday Times an, dass er als Verteidigungschef zurücktreten und sich schließlich ganz aus der britischen Politik zurückziehen werde.

Das Gedränge, ihn zu ersetzen, hat bereits begonnen – prominente Tories sind sich bewusst, dass die Leitung des Verteidigungsministeriums während des Krieges Wunder für Ihren Ruf bewirken kann.

Hier sind die Läufer und Reiter, die als nächstes für die britische Verteidigung verantwortlich sein werden.

John Glen

Ein Großteil von Wallaces Amtszeit war geprägt von Spannungen zwischen dem Verteidigungsministerium, das auf Kapazitätserhöhungen drängte, und den Erbsenzählern im Finanzministerium, die entschlossen waren, den milliardenschweren Verteidigungshaushalt des Landes unter Kontrolle zu halten.

Premierminister Rishi Sunak könnte diese Spannung jederzeit lösen, indem er … einen Erbsenzähler im Verteidigungsministerium installiert.

Ein Name im Bild ist John Glen, derzeit Stellvertreter von Bundeskanzler Jeremy Hunt im Finanzministerium.

Als Berufspolitiker ohne militärische Erfahrung diente Glen treu unter Theresa May und dann unter Boris Johnson in Juniorministerposten, bevor er unter Sunak seinen bisher höchsten Posten antrat.

Medien wie die Zeitung Sun berichten, dass Glen sich seit Kurzem für alles interessiert, was mit Verteidigung zu tun hat. Kürzlich wurde er ins Radio geschickt, um im Namen der Regierung zu kommentieren, als Wagner-Chef Yvgeny Prigozhin einen kurzlebigen Aufstand in Russland auslöste.

James Heappey

Als zweithöchster Politiker des Verteidigungsministeriums vertritt Heappey oft Wallace.

Heappey hat das Verteidigungsministerium auch in Streitigkeiten mit dem Finanzministerium anerkannt und sich auf dessen Seite gestellt und auf einen „robusten Austausch“ über die Finanzen hinter verschlossenen Türen hingewiesen. Einige Berichte deuten darauf hin, dass Heappey Wallaces Wahl für den Job wäre.

Heappey ist seit 2019 in der Abteilung tätig, zunächst als Beschaffungsminister, bevor er 2020 zum Stabschef der Streitkräfte befördert wurde.

Während der kurzen Amtszeit von Liz Truss erhielt er kurzzeitig die Erlaubnis, dem Kabinett beizuwohnen. Heappey sagte, er würde von diesem Amt zurücktreten, wenn Truss ihr Versprechen, die britischen Verteidigungsausgaben bis 2030 auf 3 Prozent des BIP anzuheben, brechen würde – eine Verpflichtung, die Sunak inzwischen zurückgewiesen hat.

Wie Wallace – und im Gegensatz zu den vier vorherigen Verteidigungsministern vor ihm – verfügt Heappey über militärische Erfahrung, was allgemein als Vorteil für den Job angesehen wird.

Penny Mordaunt

Die schwertschwingende Vorsitzende des Unterhauses, Penny Mordaunt, war schon einmal Verteidigungsministerin – wenn auch nur für kurze Zeit.

Mordaunt wurde im Mai 2019 in die Position befördert, wurde jedoch von Boris Johnson schnell entlassen, als er zwei Monate später Theresa May in Downing Street ersetzte.

Seitdem hat sie ihren Ruf als mögliche zukünftige Führungspersönlichkeit gestärkt, unter anderem durch den dritten Platz bei einem der konservativen Führungswettbewerbe im vergangenen Jahr und durch ihre Hauptrolle bei der Krönung von König Karl III. Mordaunt repräsentiert Portsmouth North, einen Sitz mit einer starken Marinepräsenz und diente in der Royal Naval Reserve.

Da Sunak sich jedoch bereits dagegen gewehrt hat, ihr eine Führungsrolle zuzuweisen, möchte er eine potenzielle Rivalin möglicherweise nicht noch weiter stärken.

James Cleverly

Der Außenminister ist für Wallaces Job geeignet – obwohl ein solcher Schritt einer effektiven Degradierung von einem der großen britischen Staatsämter gleichkäme.

Wie Wallace wurde auch Cleverlys Ruf durch den Konflikt in der Ukraine gestärkt. Er wird regelmäßig von Nr. 10 ausgesandt, um auf Pressekonferenzen und auf den Fernsehsofas die neueste Linie der Regierung zur Ukraine zu verkaufen.

Trotz der vielen verfeindeten Fraktionen der Konservativen ist er intern beliebt und es wird ihm zugeschrieben, dass er zur Verbesserung der Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU beigetragen hat.

Seine Versetzung in die Verteidigung würde jedoch eine große Stelle im Außenministerium freimachen, die Sunak möglicherweise vermeiden möchte.

Tom Tugendhat

Der Sicherheitsminister hat sich selbst keinen Schaden zugefügt, indem er am ersten konservativen Führungswettbewerb im Jahr 2022 teilnahm.

Zuvor war Tugendhat Vorsitzender des einflussreichen Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Unterhauses, in dem er eine restriktive Haltung gegenüber China vertrat. Er bekam unter Truss einen Ministerposten und wurde unter Sunak damit beauftragt, im Amt zu bleiben.

Er verfügt auch über umfangreiche militärische Erfahrung, da er im Irak und in Afghanistan gedient hat. Er bleibt Militärreservist.

Allerdings könnte die Position des Verteidigungsministers im Kabinett als zu großer Sprung für jemanden mit weniger als einem Jahr Ministererfahrung angesehen werden.

Anne-Marie Trevelyan

Trevelyan verfügt über frühere Erfahrung als Verteidigungsminister und ist jedem Tory-Premierminister seit Boris Johnson ein treuer Ministerialdiener geblieben – obwohl er zweimal aus dem Kabinett entfernt wurde.

Das erste Mal geschah im Jahr 2020, als Johnson das Ministerium für internationale Entwicklung abschaffte – und damit Trevelyan von der Leitung ihrer eigenen Abteilung verdrängte. Als Sunak letztes Jahr auf Platz 10 einstieg, degradierte er Trevelyan von ihrer Rolle als Verkehrsministerin auf einen Juniorministerposten im Außenministerium.

Aber wenn er es wieder gut machen will, wurde Trevelyans Name als einer von ihnen für Wallaces Rolle erwähnt.

Johnny Mercer

Der freimütige Johnny Mercer kommt selten aus den Schlagzeilen. Als Militärveteran setzt sich der Abgeordnete aus Plymouth seit langem dafür ein, das Leben von Militärveteranen zu verbessern – und verfolgt in den sozialen Medien einen kompromisslosen Ansatz.

Er verließ die Regierung von Boris Johnson inmitten eines Streits über die Strafverfolgung von Soldaten, die in Nordirland gedient hatten, stürzte sich aber wieder in das Amt des Veteranenministers unter Sunak.

Seine häufige lautstarke Kritik an den letzten drei früheren konservativen Premierministern – darunter Truss, den Mercers Frau nach seiner Entlassung durch den Ex-Premier als „Idioten“ bezeichnete – könnte Sunak davon abhalten, Mercer seine bisher höchste Position zu übertragen.