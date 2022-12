Ben Stokes feiert einen der größten Testsiege Englands aller Zeiten | „Wir haben ein paar kaputte Körper!“ | Cricket-Nachrichten

Ben Stokes hat den 74-Run-Sieg über Pakistan in Rawalpindi als einen der „größten“ in der englischen Testgeschichte gefeiert.

Auf einem flachen Spielfeld kegelte England die Gastgeber am letzten Tag aus, nachdem Jack Leach gegen Ende des Spiels das letzte Wicket erobert hatte.

Es war erst Englands dritter Testsieg in Pakistan, und Stokes lobte seine Mannschaft, die am Vorabend des ersten Tages von einer Krankheit heimgesucht wurde.

„Wir wollten hierher kommen und mit unserem Mantra weitermachen. Ich habe kein Interesse daran, um die Auslosung zu spielen, und wir versuchen, die positive Option in Betracht zu ziehen.

„Bei einem Wicket wie diesem muss man Dinge zum Laufen bringen und mutige Entscheidungen treffen. James Anderson und Ollie Robinson waren heute fantastisch.

„In der Mittagspause war es genau dort, wo wir sein wollten, und befanden uns in der perfekten Position. Ich denke, es ist dort oben mit einem der größten Testspielsiege Englands.“

„Hochklassige“ Anderson und Robinson führen England zum Sieg

Stokes versprach, weiterhin aufregendes Cricket zu spielen, und eine frühe Erklärung beim Tee am vierten Tag bereitete das Match auf ein aufregendes Finale vor.

Da Pakistan 343 Läufe brauchte, um zu gewinnen, hatte England die Karotte genug baumeln lassen, damit beide Seiten um den Sieg kämpfen konnten.

Da England vor der letzten Session sechs Wickets holte, sah das Spiel gut aus, und Pakistan hätte vielleicht gedacht, dass es eine Chance hätte, das Match zu gewinnen.

Aber nachdem Stokes seiner Mannschaft in der Teepause eine letzte Aufmunterung gegeben hatte, schwangen frühe Wickets von Ollie Robinson und James Anderson nach der Pause das Pendel in ihre Richtung und Pakistans Schlusslichter taten nicht genug, um ein Unentschieden zu halten.

Ben Stokes sagt, England habe etwas „ganz Besonderes“ erreicht, nachdem es Pakistan im ersten Test mit 74 Läufen besiegt hatte.



„Wir mussten uns das (die Erklärung) nicht antun, wir wollen, dass die Leute Testmatch-Cricket sehen. Sie müssen sich nur überlegen, wie Sie weitermachen und die Leute dazu bringen können, zuzusehen.

„Reverse Swing ist viel schwieriger zu spielen als herkömmliches Swing, und es war eine ungeplante Taktik. Sobald es rückwärts ging, war es ein großes Ereignis für mich, Jimmy und Robbo. Die Zauber, die Jimmy und Robbo kegelten, waren erstklassig. Jimmy Im zarten Alter von über 40 Jahren einzusteigen, ist erstaunlich zu sehen.“

Brook ist ein „Segen“ für England

Am ersten Tag hatte England vier Zenturios, als sie mit 657 ein Mammut und einen rekordverdächtigen ersten Innings-Score aufstellten.

Unter denen, die 100 Runs erreichten, war Harry Brook, der im ersten Inning 153 und im zweiten 87 von 65 Bällen erzielte, um England dabei zu helfen, sich in eine Gewinnposition zu bringen.

Kumar Sangakkara und Mark Butcher bewerten Harry Brooks unglaublichen zweiten Innings-Knock von 87 aus 65 gegen Pakistan im ersten Test in Rawalpindi



Stokes beschrieb Brooks als „unglaublich“ und war zufrieden mit der Art und Weise, wie sich sein Team nach der Krankheit, die in den Tagen vor dem Test durch den Kader gefegt war, angepasst hatte.

„Ich glaube nicht, dass allzu viele Spieler in ihrem zweiten Spiel die Fähigkeit gezeigt haben, die Harry dort gezeigt hat“, sagte Stokes.

„Er ist einer für die Zukunft. Er hat alles in allen Formaten. Ihn auf Platz fünf zu bringen, war ein Segen für uns und das englische Cricket. Die Freiheit und die Art und Weise, wie er sein Talent zum Ausdruck brachte, war unglaublich.

„Mit der Krankheit, die durch das Lager ging, und der einen Änderung, die wir vornehmen mussten, weil Foakes krank war, musste Will Jacks hereinkommen, um sein Debüt zu geben und einen Six-Fer zu bekommen, und Papst schlug mit drei und zog lange die Handschuhe an Zeit.

„Jeder war diese Woche unglaublich, jeder spielt für jeden und niemand lässt etwas auf dem Feld. Das ist die Art von Einstellung und Mentalität, die wir hier draußen brauchen.

„Es gibt ein paar Dinge, die wir planen können, aber einige Dinge, die Sie nicht können, was offensichtlich mit dem Kader vor dem Testspiel passiert ist. Ich muss den Spielern viel Anerkennung dafür zollen, dass sie untergegangen sind das Wetter.

„Einige wichtige Einzelleistungen, wie Jacks und Pop. Ich denke, was wir in diesem Match bewältigen mussten, macht es noch besser.

„Danach haben wir einige gebrochene Körper. Es ist erstaunlich zu sehen, wie viel Enthusiasmus und Herz die Jungs gezeigt haben.“

Was kommt als nächstes?

Der zweite Test findet ab Freitag in Multan statt (Aufbau beginnt um 4:30 Uhr bei Sky Sports Cricket und Sky Sports Main Event vor dem ersten Ball um 5 Uhr morgens) Pakistan versucht, die Serie vor dem Endspiel in Karatschi am 17. Dezember, das auch live auf Sky Sports zu sehen ist, zu verbessern.