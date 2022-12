Ben Stokes: England hat in Pakistan „etwas Besonderes erreicht“ | Test Cricket nicht das „verlierende“ Format | Cricket-Nachrichten

Nach einem weiteren bemerkenswerten Testsieg in Pakistan war Kapitän Ben Stokes die Größe der Leistung Englands nicht entgangen.

England übernahm eine unangreifbare 2:0-Führung in der Drei-Spiele-Serie mit einem dramatischen Sieg in 26 Läufen im zweiten Test in Multan, wobei Mark Wood seine Klasse unter Beweis stellte, um vier Pforten zu gewinnen.

Die Pakistaner Saud Shakeel und Mohammad Nawaz wehrten sich, um eine solide Partnerschaft aufzubauen und brachten die Gastgeber auf 290-5, aber Wood übernahm die Kontrolle, um beide zu entfernen, bevor Englands Angriff den Rest des Schwanzes für 328 abwies.

Der Seriensieg ist Englands erster in Pakistan seit dem Jahr 2000, als Nasser Hussains Mannschaft im Dunkeln in Karatschi ein drittes Testentscheidungsspiel holte, um die Serie mit 1:0 zu gewinnen – und der Kapitän von England hat den Moment nicht verloren.

„Es war unglaublich, dieses Testspiel mit 2:0 beendet zu haben und die Serie zu gewinnen“, sagte Stokes Sky Sports Cricket nach einem unvergesslichen Spiel in Multan.

„Da oben gibt es einige ernsthaft müde Körper. Jeder ist hineingeflogen und wir haben diese Woche etwas ganz Besonderes erreicht.

Die Höhepunkte der morgendlichen Sitzung des vierten Tages des zweiten Tests zwischen Pakistan und England in Multan.



„Ein großer Verdienst gebührt erneut der Anstrengung, die diese Woche unternommen wurde, und der Fortführung dessen, was in den letzten sechs, sieben Monaten für uns erfolgreich war.

„Ich denke, auf den Subkontinent zu kommen, ist immer ein schwieriger Ort, um Cricket zu gewinnen, aber wir wissen, was wir diese Woche erreicht haben, wir wissen, dass es etwas ist, nicht ungewöhnlich, aber sehr selten, besonders als englisches Team.

„Wir werden alles aufnehmen und verstehen, was für eine besondere Leistung diese Woche ist, aber wie wir immer wieder sagen, sind diese Seriensiege und diese Siege offensichtlich Teil eines viel größeren Bildes dessen, was wir im Moment zu erreichen versuchen .“

Die englische Mentalität: Unterhaltung geht über Ergebnisse

Als England die zweiten Innings mit 355 All Out beendete, gab es einige nervöse Stimmen, dass England auf der Suche nach einem berühmten Sieg auf Nummer sicher gehen und auf ein sichereres 400-Run-Ziel hinarbeiten sollte.

Für Stokes würde es jedoch nicht nur gegen den Charakter seiner Mannschaft verstoßen, wenn er die Innings zu einer höheren Punktzahl in die Länge gezogen hätte, sondern auch gegen die grundlegenden Prinzipien, an die sich seine Mannschaft hält: Unterhaltung, Glaube an die Strategie und positives Cricket.





James Anderson, Ollie Robinson und Mark Wood beendeten Pakistans Top-Order mit drei großartigen Lieferungen, um England am dritten Tag des zweiten Tests den Vorteil zu verschaffen.



„Wir bleiben einfach gerne in dem Moment, in dem wir sind, und konzentrieren uns nur darauf, was wir ausgehen und tun werden, und denken nicht, wenn wir dies tun, könnte dies passieren, wenn wir das tun, könnte das passieren.

„Sie blicken auf unsere zweiten Innings zurück und wir haben vielleicht auf 400 gespielt, aber darum geht es uns nicht.

„Unabhängig von der Situation unterhaltsames Cricket zu spielen, und ich denke, das einzige Mal, in dem es wirklich das Gefühl hatte, Pakistan sei uns voraus, war heute diese buchstäbliche Partnerschaft mit Nawaz und Shakeel.

„Das hat uns ein bisschen ins Hintertreffen gebracht, aber eine Sache, die wir diese Woche gemacht haben, war, wann immer Pakistan mit der Fledermaus das Gefühl hatte, dass sie in einen Rhythmus geraten, haben wir an unseren Waffen festgehalten, wir haben an unseren Plänen festgehalten, und zum Glück haben wir wurde damit belohnt.“

Willkommen zurück Mark Wood: Der „Perfect Fit“ für Stokes

Um an einer solchen Mentalität festzuhalten, muss sich die gesamte englische Spielgruppe engagieren, und keiner hat sich mehr eingekauft als der schnelle Bowler Mark Wood, der den Unterschied mit seinen vier Wickets in den zweiten Innings beweist.





Der Engländer Mark Wood sagt, dass er für Ben Stokes durch eine Mauer rennen würde, und feierte einen fantastischen Seriensieg gegen Pakistan.



Nach dem Seriensieg sagte Wood, er würde für seinen Kapitän „durch eine Mauer rennen“, nur das jüngste Beispiel für den Respekt, den die Spieler von Stokes ihm und seiner Vision entgegenbringen.

„Dafür haben wir ihn ausgewählt“, fügte Stokes hinzu. „Wir haben ihn als die bahnbrechende Option für uns ausgewählt, und die Art und Weise, wie er 15 oder 20 Minuten vor der Pause damit hereinkam, um diese beiden Pforten zu holen, war ein enormer Schub für uns, weil die beiden Jungs in der Mitte aussahen gemütlich.

„Ich denke, was es ihm diese Woche leichter gemacht hat, hereinzukommen, war, dass wir ihm sehr klar gemacht haben, welche Art von Rolle er mit dem Ball spielen wird.

„Das Können, das unsere Jungs mit ihrer unerbittlichen Linie und Länge besitzen … es bringt sie wieder zu sich selbst zurück und es ist wirklich harte Arbeit.“

Die Zukunft ist rosig: Hier kommt Harry Brook

Nicht nur Englands Bowling-Angriff erntet die Belohnungen von erfrischten und aufregenden Talenten, sondern auch ihre Schlagaufstellung durch zukünftige Stars wie Harry Brook.

Brook sicherte sich in Multan ein doppeltes Jahrhundert und Stokes glaubt, dass er das Talent hat, in jedem Format erfolgreich zu sein, das Cricket zu bieten hat.





Die besten Aufnahmen aus Harry Brooks fantastischem Jahrhundert, als England beim zweiten Test in Multan gegen Pakistan antrat.



„Harry hatte den Sommer, den er letztes Jahr hatte, und hatte all die großen Erfolge, bevor er am Ende des Sommers sein Debüt gab“, sagte er. „Hierher zu kommen und diese Leistung erneut zu zeigen, ist einfach phänomenal.

„Er ist einer dieser seltenen Spieler, bei denen man sich alle Formate anschaut und einfach sieht, dass er überall erfolgreich ist. Riesiger Ruf, aber Virat Kohli ist einer dieser Typen, bei denen seine Technik so einfach ist, dass sie überall funktioniert.

„Der Druck, den er auf die Opposition ausübt, ist genau das, worum es uns geht, und wir haben sehr, sehr viel Glück, wie wir Jonny (Bairstow) ersetzen und Harry dazu bringen konnten.

„Die beiden, die auf Platz 5 schlagen, gehen beide auf die gleiche Weise vor und bringen dem Team so viel ein. Sie wollen diese Kopfschmerzen, wenn es jede Woche um die letzten 11 geht.“

Auf ein größeres Bild hinarbeiten

Bei so viel positiver Stimmung rund um den „England Way“ nutzt Stokes dies derzeit als Gelegenheit, sich weiterhin auf das Gesamtbild zu konzentrieren.

Obwohl Ergebnisse wichtig sind, nutzt Stokes jede Gelegenheit, um zu zeigen, dass Test-Cricket nicht das „verlierende“ Format des Spiels ist.





Ollie Robinson hat es mit seinem ersten Ball zurück in den Angriff geschafft und England hat in Pakistan einen berühmten Seriensieg errungen!!



„Ich glaube, ich wusste irgendwie, welche Art von Vergnügen die Öffentlichkeit haben würde, wenn sie England in Pakistan spielen sehen würden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir auswärts spielen, wenn das Sinn macht?

„Wir haben die ersten beiden Spiele gewonnen und gehen zu den Leuten, die einfach genießen, was sie gesehen haben, und das wollen wir tun.

„Wo immer wir auf der Welt hingehen, wir möchten, dass die Leute das Cricket genießen, das wir spielen, und je mehr wir das tun können, desto mehr wird hoffentlich nicht mehr über Test-Cricket gesprochen, als wäre es die verlorene Form von Cricket, denn das ist es definitiv nicht.

„Tage wie diese und Testspiele wie diese und letzte Woche sind das, wofür Sie leben, und Sie fühlen sich geehrt, ein Teil solcher Dinge zu sein.

„Alles, was wir tun können, ist zu versuchen, etwas zu schaffen, bei dem die Leute in Zukunft Teil des längeren Formats sein wollen.“

Was kommt als nächstes?

England wird nun versuchen, zum ersten Mal in Pakistan einen Seriensieg zu erringen, wobei das dritte und letzte Testspiel am Samstag in Karatschi beginnt.

Sehen Sie Englands Pakistan-Rundfahrt live auf Sky Sports. Die Berichterstattung über den dritten Test beginnt am Samstag ab 4.30 Uhr bei Sky Sports Cricket und Sky Sports Main Event, wobei das Spiel um 5 Uhr morgens beginnt.