Ben Stokes ist fest davon überzeugt, dass er sich nicht um das Wicket eines Gegners gekümmert hätte, wenn er mit der gleichen Situation konfrontiert gewesen wäre, in der Jonny Bairstow am entscheidenden Tag von Englands 43-Run-Niederlage gegen Australien bei Lord’s entlassen wurde.

Bairstow wurde nach dem letzten Ball des 52. Overs für 10 Punkte ausgeteilt, als die Gastgeber 371 verfolgten, um den zweiten Test zu gewinnen und die Ashes-Serie 2023 auszugleichen, als der australische Wicketkeeper Alex Carey einen Stomp ausführte, nachdem der Schlagmann seinen Torraum verlassen hatte.

Die Art und Weise der Entlassung wurde von der parteiischen Lord-Menge mit Buhrufen quittiert, und obwohl der englische Kapitän Stokes kein Problem damit hatte, dass Bairstow nach den Cricket-Regeln entlassen wurde, stellte er in Frage, ob die Berufung dem Geiste des Spiels entsprach.

„Wenn man die gesamte Situation berücksichtigt, kann man als Erstes sagen, dass es raus ist“, sagte Stokes in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel. „Als ich draußen war, musste ich bedenken, dass es der letzte Ball des Overs war.

„Ich habe die Schiedsrichter ganz kurz gefragt, ob sie herübergerufen hätten; beide machten eine Geste, um zu ihren gegenüberliegenden Positionen zu gehen.“

„Jonny verließ seinen Torraum, um herauszukommen und sich zwischen den Overs zu unterhalten, wie es jeder Schlagmann tut, und ich denke, wenn ich damals der Feldkapitän gewesen wäre, hätte ich viel mehr Druck auf die Schiedsrichter ausgeübt, sie nach ihrer Entscheidung zu fragen.“ rundherum.

„Dann hätte ich wirklich über den Geist des Spiels nachdenken müssen und ob ich möglicherweise ein Spiel gewinnen wollte, wenn so etwas passieren würde – und das wäre nein.“

Die Ansichten von Stokes wurden vom englischen Cheftrainer Brendon McCullum geteilt, wobei der ehemalige neuseeländische Nationalspieler dies sagte BBC-Testspiel-Special Er glaubte, dass die Berufung nicht am Ende des Verfahrens hätte erfolgen dürfen.

„Ich denke, es ging mehr um den Geist des Spiels, und wenn man älter und reifer wird, erkennt man, dass das Spiel und der Geist etwas sind, das man schützen muss“, sagte McCullum.

„Man muss Entscheidungen im jeweiligen Moment treffen, und sie können Auswirkungen auf Spiele und die Charaktere der Leute haben.“

„Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist er raus. Es ist eine dieser schwierigen Entscheidungen, und wenn man sich die geringen Gewinnspannen ansieht, ist es unglaublich enttäuschend.“

Cummins: Ich habe Bairstow die ganze Zeit dabei beobachtet

Pat Cummins sagte, Alex Carey habe bemerkt, dass Jonny Bairstow den Torraum früh verlassen habe, und habe das Gefühl gehabt, dass das Wicket „völlig fair“ sei.



Pat Cummins, der Gegenspieler von Stokes, hatte keine Probleme mit dem Platzverweis und zitierte Bairstow, der hinter den Stümpfen ähnliches tat, um zu versuchen, Batter beim Wicketkeeping für England zu fangen.

„Ich fand es fair“, sagte Cummins. „Ich habe Jonny das die ganze Zeit machen sehen – er hat es am ersten Tag bei David Warner und 2019 bei Steve (Smith) gemacht.“

„Es ist eine wirklich übliche Sache für Torhüter, wenn sie sehen, dass ein Batter immer wieder ihren Schlagraum verlässt. Ich gebühre ihm großes Lob, er hat die Gelegenheit erkannt – ich glaube, Jonny hat es ein paar Bälle vorher gemacht – er hat ihn auf die Stumps gerollt, Jonny hat seinen verlassen.“ Falte, und du überlässt den Rest den Schiedsrichtern.

Die Wut derjenigen auf der Tribüne des Lord’s über den Platzverweis drang auch in die heiligen Wände des Long Room, wo die australischen Spieler David Warner und Usman Khawaja im Pavillon mit Zuschauern konfrontiert wurden, als die Mannschaften das Spielfeld zum Mittagessen verließen.

Usman Khawaja und David Warner wurden im Lord’s Long Room von Zuschauern konfrontiert, als die Spieler das Spielfeld zum Mittagessen verließen



Das MCC entschuldigte sich schnell öffentlich und privat beim australischen Team für den Vorfall und Cummins hofft, dass dies nicht zum Ende der Tradition führt, dass Spieler beider Seiten durch den Long Room laufen.

Der Australier Pat Cummins bespricht den Vorfall in der Mittagspause im Lord’s Long Room und glaubt, dass einige Leute aufgrund dessen, was gesagt wurde, ihre Mitgliedschaft verlieren werden



„Das MCC kam und entschuldigte sich für das Verhalten einiger Mitglieder“, sagte Cummins. „Ich denke, einige von ihnen könnten aufgrund ihres Verhaltens ihre Mitgliedschaft verlieren.

„Abgesehen von diesem einen Mal waren sie die ganze Woche über fantastisch. Die Mitglieder hier sind normalerweise fantastisch und sehr gastfreundlich.

„Das Besondere daran, bei Lord’s zu spielen, ist, dass man das Gefühl hat, an einem ganz besonderen Ort zu sein, umgeben von Menschen, die einfach die Liebe zum Spiel teilen.“

Das Beste aus der Action vom fünften Tag des zweiten Ashes-Tests bei Lord’s



Die Entlassung von Bairstow nahm dem ansonsten spannenden Testspiel zwischen diesen beiden alten Rivalen etwas den Glanz, und Stokes war entschlossen, sich nicht damit aufzuhalten, da seine Mannschaft ab dem dritten Test darauf abzielt, einen 0:2-Rückstand in der Serie zu beheben Headingley.

„Ich weiß, dass daraus eine Menge gemacht werden wird, und ich denke, wenn ich immer weiter darüber reden würde, würde das das, was dieses Spiel war, beeinträchtigen“, sagte Stokes.

„Es war eine unglückliche Situation für das Spiel, aber es war ein unglaubliches Spiel, und wenn das nicht gewesen wäre, würden wir alle darüber reden, was für ein großartiges Spiel es war.“

„Ich denke nicht, dass wir hier sitzen und zu viel über so etwas reden sollten.“

