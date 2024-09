Kaltenkirchen. „Von Nichts kommt nichts.“ Als we ons Lebensmotto kennen, kunnen we meer te weten komen over de mensen en atleten Ben Mügge. Op 23-jarige leeftijd, als je in de loop van de jaren naar de chef-kok gaat bij het voetbal van de Kaltenkirchener TS, is het niet zo dat de Sache mag. Der Fokus is een immer scharf-set. Ik ben een normaal leven en voetbal. „Was een man gelukkig, een man was er altijd“, zei hij en zei standvastig deze Kaltenkirchener Fußballkameraden nicht allein: „Diesen Wahlspruch hat unsere Mannschaft innerlicht. In jouw training wordt er veel getraind en alles is gedaan.” Dit succes in de Landesliga is het beste.

Alles is gedaan – dat is het credo van Mügge. Was een seinem Erscheinungsbildablesbar ist. “Er is een robuustere speler”, lobt KT-trainer René Sixt naar de studenten, die in 2020 op pad zijn naar Kaltenkirchen zurückfand, die hun jeugdnieuws met hen konden delen. Neben de fitnessstudio met het team van de oude Wirtschaftstechnici komt regelmatig in de Fitnessstudio. Von Nichts komt eben nichts.

Robuust en speelbaar als Trümpfe

Seine Physis is een Sache, die in het zeezicht zit. Met hun robuustheid en geluidsprestaties zijn ze in staat betere interne prestaties te leveren met kleinere afmetingen van 1,84 meter. “Ik ben erg gepassioneerd over wat ik doe, het is voor mij belangrijk dat de uitvoering belangrijk is, het is enorm interessant.” Ik begrijp dat Sixt heel bijzonder is en dat het een “menschlich feinen Kerl” -personage is.

Mügge steht stellvertretend, wie zum Beispiel die Brüder Malte und Lennard Pietsch, voor de Aufschwung van de verloren Jahre in de eerste Mannschaft. “Ik ben in de KT wieder die Freude am Fußball gefunden”, verrät der Fan der Amerikaanse zanger Katy Perry, de seinen Wechsel vom Nachbarn SV Henstedt-Ulzburg en de Marschweg als “beste Szenario, was man sich voellen kann” bezeichnet. Omdat er een heel goed huis staat, kun je er gelukkig wonen. “Die KT is eben mein Herzensverein.”

Pokalcoup tegen SC Weiche Flensburg

Met hen in de zeilseizoen van de hele grote Wurf sogar in doppelter Hinsicht gelingen kann – en ook soll. In de Landesliga staan ​​de Kaltenkirchener der Zeit de Zweiten Rang achter de Reserve des Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck. „We zullen zonder verdere geschillen kunnen kopen en verkopen“, zegt Mügge met zelfbewustzijn: „We zullen meer dan genoeg plaatsen kunnen kopen en uiteindelijk in de Oberliga een goede aankoop kunnen doen in Folge.“

De twee heisse-eisen, het feit dat de Kaltenkirchener noch de Feuer glüht, de Landespokal is. Hier hebben we de Sixt-Schützlingen in de Vier Tellende Finale tegen de Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 met de belegering op de elf meter van de hele grote staatsgreep. In het Vorschlussrunde wartet nu op 31. Oktober Oberligist FC Dornbreite Lübeck.

Nationale halvefinalewedstrijden in de KT-Köpfen

Dieses Match kreist is heute in de Kaltenkirchener Köpfen. Oh, daar staat Punktspielalltag om bekend. Na de hervormingen zullen plaatsvinden tijdens het nationale competitiefeest, waaronder de Vierten Ratzeburger SV (5. Oktober) en Phönix Lübeck II (19. Oktober), op het spelplan. “We gaan veel tijd besteden aan het spelen van games, dus we kunnen ernaar uitkijken om de game te spelen”, zegt Mügge an.

Coach Sixt is zich er bewust van dat de ploeg de laatste week niet aanwezig zal zijn. Auch am Sonntag ab 15 Uhr bij SSC Hagen-Ahrensburg nicht. „De SSC is een griezelig mysterie“, het betekent dat er 51 jaar zijn verstreken sinds het positieve nieuws dat Stormarner nodig heeft. “We hebben geen directe duels verloren.”

Ben Mügge is nu echter een KT-Dauerbrenner

Meer noch. Die Kaltenkirchener, die zich kunnen kwalificeren onder de Woche durch einen 5:1-Sieg bij FC Fetih-Kisdorf voor de Finale im Kreispokal, cashierten in de laatste vier Begegnungen noch nicht in een Gegentor. Het was echt een verdienste van Ben Mügge-oorlog, der in der abgelaufenen Saison emptlich beim 5:0-Erfolg über die Hagener gefehlt hatte. Ansonsten staat daar in de andere 29 Partien für die Rot-Weißen auf dem Feld.

Fleißig, robuust, treu, intelligent en social sind Attribute, die nicht nur de Elefanten, des größte Landtier der Welt, auszeichnen. Auch Ben Mügge richtte de hervorming van de Solche Eigenschaften op. En dat er “een diepste herinnering” is, wie er blij mee is, komt in de dickhäuter terecht. Er is dus een Mügge ein Elefant, der in de KT-Herde vóór het marcheren en een groot probleem voor de generaal Stürmer darstellt. “Er is een Vorbild”, zegt Trainer Sixt Vizekapitän. Von Nichts komt eben nichts.

KN