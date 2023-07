Fußball-Einführungslieder können für Neuverpflichtungen manchmal eine entmutigende Aufgabe sein, für ihre Teamkollegen jedoch eine großartige Unterhaltung.

Ben Brereton Diaz scheint jedoch bei seiner Vorbereitung auf das Leben in der La Liga bei Villarreal hervorragende Leistungen erbracht zu haben.

Der 24-Jährige einigte sich im Januar nach einer beeindruckenden Zeit bei Blackburn auf einen Vorvertrag mit der spanischen Mannschaft.

Sein Vertrag bei Ewood Park lief am Ende der Saison aus und Brereton Diaz steht nun vor seinen ersten Erfahrungen im europäischen Fußball.

Nachdem er sich nun Villarreal angeschlossen hatte, nahm er an der beliebten Tradition teil, bei der Neuverpflichtungen vor ihrem Team Einführungslieder singen.

In einem vom Club geposteten Video stand er auf einem Stuhl und sagte auf Spanisch „Hola, soy Ben“, was „Hallo, ich bin Ben“ bedeutet.

Brereton Diaz wählte einen Klassiker, um seine Einführung in die Mannschaft zu feiern: Neil Diamonds „Sweet Caroline“, ein Hit unter Fußballfans.

Auch seine Villarreal-Co-Stars waren bald auf den Beinen und begannen mitzusingen.

Er mag zwar auf dem Platz ein Leistungsträger sein, aber es ist klar, dass Brereton Diaz auch abseits des Platzes ein Star ist.

Der Raum war erfüllt von einem nachdrücklichen „Doo, doo, doo!“ Als sie den Refrain erreichten, ertönte ein begeistertes „So gut, so gut, so gut!“

Brereton Diaz beendete das Lied irgendwie oben ohne und erhielt Applaus für solch eine großartige Leistung.

Da die neue Saison vor der Tür steht, hofft er, dass er auf dem Platz genauso erfolgreich sein kann wie am Mikrofon.

Villarreal belegte beim letzten Mal den fünften Platz in der LaLiga und wird daher in der kommenden Saison in der Europa League antreten.

Brereton Diaz spielt noch nicht auf kontinentalem Fußball, wird aber nach seinen erfolgreichen Leistungen in England endlich seine Chance bekommen, zu glänzen.