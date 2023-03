CNN

Ben Affleck ruimt een paar dingen op.

In een interview met The Hollywood Reporter dat donderdag werd gepubliceerd, ging hij in op de controverse die volgde op opmerkingen die hij in 2021 maakte toen hij met Howard Stern sprak over zijn eerdere huwelijk met actrice Jennifer Garner.

“Ik had een heel pijnlijke ervaring toen ik een interview deed waar ik erg kwetsbaar was, en de hele pick-up was iets dat niet alleen niet klopte, het was eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik bedoelde.” Affleck vertelde THR.

De acteur en regisseur kregen te maken met terugslag nadat ze hadden gezegd dat hij zich “gevangen” voelde in de dynamiek met Garner.

“Het is een deel van de reden waarom ik begon te drinken,” vertelde Affleck aan Stern. “Omdat ik in de val zat.”

Affleck vertelde THR dat hij Garner niet de schuld wilde geven van zijn drankgebruik.

“Voor alle duidelijkheid, mijn gedrag is volledig mijn verantwoordelijkheid”, zei hij.

“Het punt dat ik probeerde te maken was triest. Iedereen die een scheiding heeft meegemaakt, maakt die rekensom van: hoeveel proberen we? We hielden van elkaar. We geven om elkaar. We hebben respect voor elkaar’, zei Affleck in het nieuwe interview. “Ik probeerde te zeggen: ‘Hé, kijk, ik dronk te veel, en hoe minder gelukkig je wordt, of het nu je werk is, je huwelijk, het is gewoon zo dat naarmate je leven moeilijker wordt, als je dingen doet om vul een gat dat niet gezond is, je gaat meer van die dingen doen.’”

Het paar ging uiteindelijk uit elkaar in 2015.

Affleck zei dat hij gelooft dat zijn citaten “verkeerd werden gekarakteriseerd om het clickbait te maken” en “het maakte niet uit hoe vaak ik zei: ‘Ik voel me niet zo. Ik zeg je, ik geef mijn ex-vrouw niet de schuld van mijn alcoholisme.’”

Affleck en Jennifer Lopez herenigden zich bijna 20 jaar nadat ze voor het eerst verloofd en getrouwd waren in juli 2022.

“(Jennifer Lopez) zegt me vandaag: ‘Ontspan, wees jezelf. Veel plezier. Je bent eigenlijk een leuke vent die echt en oprecht is en je lijkt gewoon zo serieus’, zei Affleck tegen THR. “Kom ik serieus over? Maar zoals in veel dingen, heeft ze echt gelijk. En ze houdt van mij. Ze let op me. Ze probeert me te helpen.’

Hij probeerde ook de speculatie op te helderen die ertoe leidde dat de meme ‘Ben Affleck een slechte tijd had bij de Grammy’s’ nadat het paar tijdens het evenement zichtbaar verschillende reacties leek te hebben.

Affleck zei dat hij het echt naar zijn zin had, maar toen hij Grammy-presentator Trevor Noah naar hen toe zag komen, dacht hij: “Oh, God.”

‘Ze kadreerden ons in dit shot, maar ik wist niet dat ze aan het rollen waren. Ik leunde tegen haar aan en ik had zoiets van: ‘Zodra ze beginnen te rollen, glijd ik van je weg en laat ik je naast Trevor zitten’,’ legde Affleck uit. ‘Ze zegt: ‘Je kunt maar beter niet weggaan.’ Dat is een man-en-vrouw ding. Ik bedoel, een deel ervan is, ik heb zoiets van ‘Oké, wie is deze act?’ Ik houd het bijvoorbeeld niet bij. Mijn vrouw natuurlijk wel. En ja, het is het werkevenement van je vrouw.