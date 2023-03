ben Affleck heeft een andere benadering van roem nadat hij in het verleden is verbrand.

Sterker nog, de Justitie Liga star reflecteert op een moeilijke periode in zijn leven als hij opmerkingen maakt over zijn huwelijk met Jennifer Garner werden verkeerd geïnterpreteerd.

“Ik had een heel pijnlijke ervaring toen ik een interview deed waarin ik erg kwetsbaar was”, herinnert Affleck zich in een coverstory van 16 maart voor De Hollywood-reporter“en de hele pick-up was iets dat niet alleen niet klopte, het was eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik bedoelde.”

Tijdens een gesprek in december 2021 met Howard Sternwas Affleck heel open over zijn alcoholverslaving en de ondergang van zijn huwelijk met Garner, met wie hij kinderen deelt paars17, Serafina14, en Samuel11, met.

En hoewel de Verdwenen meisje acteur liep aanvankelijk tevreden weg met het interview, zijn woorden haalden al snel de krantenkoppen. “Het idee dat ik mijn vrouw de schuld gaf van mijn drankgebruik. Voor de duidelijkheid, mijn gedrag is volledig mijn verantwoordelijkheid”, vertelde Affleck. THR. “Het punt dat ik probeerde te maken, was triest. Iedereen die een scheiding heeft meegemaakt, maakt die berekening van: hoeveel proberen we?”

Affleck en Garner, beiden 50, kondigden in 2015 hun breuk aan na 10 jaar huwelijk.

“We hielden van elkaar. We geven om elkaar. We hebben respect voor elkaar”, merkte hij op. “Ik probeerde te zeggen: ‘Hé, kijk, ik dronk te veel, en hoe minder gelukkig je wordt, of het nu je baan is, je huwelijk, het is gewoon dat naarmate je leven moeilijker wordt, als je dingen doet om vul een gat dat niet gezond is, je gaat meer van die dingen doen.’ Ik denk dat ik daar behoorlijk uitgesproken over was.”