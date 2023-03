Mit Zuwächsen hebben twee jaar geleden niets gedaan met Nivea-Hersteller Beiersdorf das Geschäftsjahr. Diese Entwicklung aber ist kein Dauerzustand. In diesem Jahr rechnen die Hamburger wieder mit kleineren Schritten.

Beiersdorf heeft een zeer sterke Zuwächse im Kosmetikgeschäft een van de beste Geschäftsjahre seiner jüngeren Geschichte erzielt en blickt vorsichting us voraus. “2022 war ein herausragendes Jahr für Beiersdorf mit bemerkenswerten Ergebnissen in the two Unternehmensbereichen Consumer and Tesa”, aldus Vincent Warnery. Beiersdorf heeft zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum erzielt.

Het is een proces dat zich organisch heeft ontwikkeld tot een winst van 8,8 miljard euro, waardoor de kostenbesparingen tot 1,2 miljard euro snel zijn gestegen tot een fünftel van ongeveer 1,2 miljard euro. Analisten hebben nach Daten von Refinitiv im Schnitt mit onem Wachstum in dieser Höhe gerechnet. Die agent Rendite stieg leicht auf 13,2 Prozent. Onder de Strich blieb een winst van 771 miljoen euro naar 655 miljoen euro per jaar. Die Aktionäre sollen trotz der glänzenden Geschäfte wie in den vergangenen Jahren 70 Cent Dividend uw Aktie-aankondigingen.

Voor die jaren stelden de Konzern im Kosmetikgeschäft mit Marken wie Nivea, Eucerin, Hansaplast en La Prairie ein Wachstum im mittleren eintelligen Bereich beiner Margensteigerung um einen halben Prozentpunkt in Aussicht. Die kleinere Klebstoffparte Tesa soll den Umsatz ebenfalls im mittleren eintelligen Bereich steigern. Die Rendite (Ebit-Marge) werd gebruikt om te liegen tijdens investeringen die onder de Vorjahres (2022: 16,7 Prozent) liegen. Insgesamt peilt der Konzern een Rendite etwas oberhalb der des Vorjahres an.