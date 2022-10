Bella Hadids aufgesprühtes Coperni-Kleid bei der Paris Fashion Week

Geschrieben von Samantha Tse, CNNParis, Frankreich

Mit dem Guten, dem Bösen und dem Hässlichen, „Look der Woche“ iEine regelmäßige Serie, die sich dem Auspacken des am meisten diskutierten Outfits der letzten sieben Tage widmet.

Es ist der bisher lebhafteste Moment der Pariser Modewoche. Am Freitagabend schloss Bella Hadid die Spring-Summer 2023-Show des französischen Labels Coperni mit einem Kleid, das vor Live-Publikum aufgesprüht wurde.

Das Supermodel betrat den Laufsteg und trug nichts als nackte Unterwäsche, bevor Manel Torres – der Schöpfer der patentierten Sprühtechnologie Fabrican – und zwei Wissenschaftler eine neblige Flüssigkeit auftrugen, die sich fast augenblicklich in ein tragbares Material verwandelte.

Fast 10 Minuten lang sahen die Gäste voller Ehrfurcht zu, wie Torres und sein Team Copernis Entwurf in Echtzeit realisierten. Um das Kleid fertigzustellen, betrat die Designchefin des Labels, Charlotte Raymond, die Bühne und manipulierte sanft den Ausschnitt, während es noch trocknete, und schnitt einen dramatischen Beinschlitz.

Das Kleid hatte keine Nähte und keinen Saum. Und von weitem sah der Stoff aus wie ein glatter Jersey, der sich mit der Leichtigkeit eines T-Shirts zu bewegen schien. Aber als Hadid eine Runde um die Landebahn drehte, konnte man eine sanfte Textur sehen, die an Wassertropfen erinnerte.

Bella Hadid bei der Coperni Frühjahr-Sommer 2023 Modenschau. Anerkennung: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

„Du kannst dieses Kleid tragen, als Kleid behalten und auf einen Kleiderbügel hängen. Aber wenn du es nicht mehr willst, kannst du das Kleid wieder in die Flüssigkeit legen und sofort wieder besprühen“, so Copernis Kreativdirektor und Mitbegründer Sébastien Meyer gegenüber CNN im Pariser Atelier der Marke vor der Show.

Das innovative Material wird seit Anfang der 2000er Jahre entwickelt. Laut einer Pressemitteilung des britischen Unternehmens hinter der Technologie werden kurze Fasern mit natürlichen und synthetischen Polymeren zusammengebunden und dann mit flüssigen Lösungsmitteln vermischt, die sofort verdunsten, sobald das Aerosol auf die Haut oder andere Oberflächen trifft. Die Textur des Gewebes kann auch je nach Art der verwendeten Fasern und des verwendeten Bindemittels manipuliert werden.

Das Kleid wurde in nur 10 Minuten mit der Sprühtechnologie Fabrican erstellt. Anerkennung: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

Obwohl das Kleid nicht zum Verkauf stehen wird, sagte Meyer, es sei wichtig, die Grenzen von Technologie und Design zu erweitern und einen Moment zu schaffen, der in die Modegeschichte eingehen könnte. Die Zuschauer schienen beeindruckt zu sein – darunter Kylie Jenner, Jeanne Damas und Alexa Chung, die alle laut jubelten – während das Filmmaterial des Finales bald viral wurde.

„Wir werden damit kein Geld verdienen, aber es ist eher eine Feier der Innovation und starker Momente in der Mode, weil wir die Mode leidenschaftlich vorantreiben“, sagte Arnaud Vaillant, CEO und Mitbegründer von Coperni, vor der Show.

Coperni wurde 2013 gegründet und verbindet Mode oft mit Kunst, Wissenschaft, Technologie und Handwerkskunst. Anfang dieses Jahres machte die Marke Schlagzeilen mit einer Handtasche aus mundgeblasenem Glas, die Doja Cat zu den Grammys trug. Die Tasche heißt Swipe nach der Funktion „Swipe to unlock“ auf iPhones. Auf dem Laufsteg hat die Pariser Marke in dieser Saison auch eine 18-Karat-Goldversion der Tasche vorgestellt, die nach der Show eingeschmolzen wird, um in anderen Projekten verwendet zu werden. Diejenigen, die eine der Goldtaschen kaufen möchten, die von der Kunsthandwerkerin Gabriele Veneri geschaffen wurden, können sie auf Bestellung anfertigen lassen.

Für einige Modebeobachter erinnerte das Freitagsfinale der Marke an Alexander McQueens berühmte Frühlingsshow 1999, bei der Model Shalom Harlow, das ein voluminöses weißes Kleid trug, von zwei Robotern besprüht wurde, während es sich auf einem Drehteller drehte. Sowohl Meyer als auch Vaillant bestanden jedoch darauf, dass es keine Hommage an McQueen sei.

Meyer, der sich selbst als „Geek“ bezeichnete, sagte, er habe Fabrican beim Surfen im Internet entdeckt und etwa sechs Monate vor dem Debüt der Kollektion mit Torres zusammengearbeitet. Obwohl die bahnbrechende Technologie ursprünglich für die Modebranche entwickelt wurde, hat sie potenzielle Anwendungen in anderen Sektoren wie dem Gesundheitswesen, wo sie zur Herstellung von Gesichtsmasken, Schutzkleidung, Verbänden und Bandagen verwendet wurde.

Das Kleid kann wieder flüssig werden und immer wieder neu besprüht werden. Anerkennung: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

An anderer Stelle in Copernis neuer Frühjahr-Sommer-Kollektion erschienen holografische Blumendrucke auf Vinylstücken, die an taillierten Jacken befestigt waren. Mit BH-Körbchen, die als Schulterpolster neu interpretiert wurden, wurden die Hightech-Kleidungsstücke mit hoch geschnittenen, hoch taillierten Shorts und figurbetonten Kleidern kombiniert – wie sie Kylie Jenner in der Show trug.

„Wir haben diesen Druck gemacht, indem wir ein Video von einer blühenden Blume gemacht haben“, erklärte Meyer. „Wir haben dann einige Screenshots des Videos gemacht, das durch eine (Stück) Software geleitet wurde, um den Druck zu erstellen. Es ist sehr technisch und Coperni macht normalerweise keine Blumen, weil es zu feminin für uns ist, aber ich mag den Kontrast des futuristischer Stoff mit Blumenromantik. Es ist eine moderne Romantik.“

Die Kollektion enthielt auch eine Anspielung auf das rote Kleid der Schauspielerin Fiona Johnson in „Matrix“ sowie eine Reihe von Jacken mit kastenförmigen Schultern, die auf die Silhouetten von Charakteren im Online-Spiel Roblox verweisen.

„Die Hauptinspiration von Sébastien (Meyer) ist Innovation, sei es in der Technologie oder im digitalen Bereich“, sagte Vaillant über seinen Coperni-Mitbegründer. „Also hat er immer diesen Bezug.“