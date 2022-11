Beliebtes Samsung-Handy bei freenet mit extra Datenvolumen

Mittwoch, 09.11.2022, 18:47 Uhr

Samsung Galaxy A53 5G zum fairen Monatspreis

Damit steht er im CHIP-Test Samsung Galaxy A53 5G eine hervorragende Leistung. Gelobt werden vor allem die sehr gute Akkulaufzeit, das scharfe OLED-Display und die gute Fotoqualität. Mit einer Gesamtnote von 1,5 und einem Preis von rund 340 Euro gehört es zu den besten Mittelklasse-Smartphones, das auch die Verkaufscharts vieler Online-Händler dominiert. Wer das Geld trotzdem nicht auf einen Schlag ausgeben will oder kann, findet hier aktuell ein passendes Angebot bei freenet.

Beim Handy-Discounter bekommst du das beliebte Smartphone gleich mit zum Tarif green LTE 10 + 4 GB im Netz der Telekom für eine einmalige Gebühr von 79,99 Euro. Der Anschlusspreis liegt bei 39,99 Euro und die monatlichen Kosten bei 31,99 Euro. Offiziell beinhaltet der Handyvertrag 10 GB LTE-Datenvolumenjedoch gibt es von freenet jeden Monat zwei Jahre lang 4 GB kostenlos. Damit stehen Sie für die gesamte Mindestvertragslaufzeit zur Verfügung 14 GB pro Monat bis zur Entsorgung.

Mit Geschwindigkeiten von 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload sind Sie unterwegs. Nach Verbrauch des Datenvolumens wird die Übertragungsrate auf 64 Kbit/s reduziert. Danke an die Telefonie-Flatrate Anrufe ins deutsche Festnetz oder Mobilfunknetz kosten keinen Cent. EU-Roaming ist selbstverständlich inklusive. Eine SMS kostet 19 Cent. Ihre aktuelle oder bisherige Nummer können Sie kostenlos mitnehmen. Dass Samsung Galaxy A53 5G bietet freenet optional in den Farben an Tolles Schwarz, SuperBlau, Toller Pfirsich und Tolles Weiß an.