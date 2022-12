Belgisches Gericht setzt Iran-Gefangenenaustauschabkommen auf Eis – POLITICO

Belgiens oberstes Gericht hat am Donnerstag ein umstrittenes Abkommen über den Austausch von Gefangenen ausgesetzt, das die Rückführung eines wegen Terrorismus in Belgien verurteilten iranischen Diplomaten nach Teheran ermöglichen könnte.

„Belgien weiß oder muss wissen, dass der Iran das Urteil nicht effektiv vollstrecken wird“, sagte das Gericht in einer Pressemitteilung.

Nach der Aussetzung des Vertrags muss das Verfassungsgericht nun „innerhalb von drei Monaten“ endgültig über die Aufhebung des Vertrags entscheiden.

Der iranische Diplomat Assadollah Assadi wurde im Februar 2021 von einem Strafgericht in Antwerpen zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er einen Bombenanschlag gegen eine von iranischen Dissidenten organisierte Kundgebung in der Nähe von Paris geplant hatte. Ein Hinweis des israelischen Geheimdienstes an europäische Behörden stoppte den Angriff.

Der Vertrag, der die Überführung eines derzeit im Iran inhaftierten belgischen humanitären Helfers in sein Heimatland vorsieht, war im vergangenen Juli vom belgischen Parlament gebilligt worden.

Zehn Personen, die Kläger bei Assadis Prozess waren, beantragten zusammen mit einer iranischen politischen Oppositionsbewegung im Exil, dem National Council of Resistance of Iran, die Aufkündigung des Abkommens, weil sie befürchteten, dass der iranische Diplomat bei seiner Ankunft in seinem Heimatland sofort freigelassen würde.

