Vier verdachten die waren beschuldigd van deelname aan een diamantroof van $ 50 miljoen (€ 47 miljoen) op de luchthaven van Brussel in 2013, zijn woensdag vrijgesproken door een Belgisch hof van beroep.

De rechtbank legde haar uitspraak uit door te zeggen dat “de elementen van het onderzoek niet voldoende betrouwbaar zijn”, waardoor de laatste vier verdachten in de zaak vrij rondlopen.

Hoewel één persoon is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, werden in 2018 nog eens 18 mensen vrijgesproken.

Slechts een klein deel van de buit is ooit teruggevonden.

“Er waren zoveel elementen die werden gepresenteerd als overweldigend bewijs, maar na een nadere blik leken ze vervormd en slecht geïnterpreteerd te zijn”, zei advocaat Benjamine Bovy, eraan toevoegend dat onderzoekers te gefixeerd waren op slechts één scenario.

‘De berg is bevallen van een muis,’ zei Bovy.

Wat weten we over de overval?

De overval vond plaats in februari 2013.

Acht zwaarbewapende mannen sneden een gat in het hek op de luchthaven van Brussel en liepen verkleed als politieagenten richting een vliegtuig.

Het vliegtuig was op weg naar Zwitserland en vervoerde zo’n 120 pakketten met edelstenen die waren gelost uit een beveiligingsvoertuig dat ze had gebracht van de wereldwijde diamanthub in Antwerpen.

Zwaaiend met hun machinegeweren in de richting van de piloten en beveiligingsbeambten, maar zonder iemand pijn te doen, konden de dieven de diamanten stelen.

De 29 passagiers wisten totaal niet wat er aan de hand was.

De overval duurde slechts vijf minuten, waardoor sommigen de overval vergeleken met de Hollywood-film ‘Ocean’s Eleven’.

Rechercheurs dachten verschillende keren dicht bij het opsporen van de criminelen te zijn. Ze voerden zelfs een operatie uit in drie landen, wat resulteerde in de terugwinning van een deel van de diamanten.

Maar het blijft onduidelijk of het brein achter de operatie, of de rest van de buit, ooit zal worden gevonden.

ab/ar (AP, dpa)