Belgiens bisher größter Prozess wegen Bombenanschlägen in Brüssel beginnt

Brüssel

Belgien hat am Montag ein Verfahren in seinem bisher größten Prozess eingeleitet, um festzustellen, ob 10 Männer an den islamistischen Selbstmordattentaten in Brüssel im Jahr 2016 beteiligt waren, bei denen 32 Menschen getötet und über 300 verletzt wurden.

Mehr als sechs Jahre nach den Anschlägen wird die vorsitzende Richterin Laurence Massart am Montag die Identität aller Parteien des Falls bestätigen, einschließlich der Angeklagten und Anwälte, die rund 1.000 Menschen vertreten, die von den vom Islamischen Staat behaupteten Angriffen betroffen sind.

Anschließend spricht sie vor der Jury, die letzte Woche in einem 14-stündigen Prozess aus 1.000 Belgiern ausgewählt wurde.

Der Prozess der Bombenanschläge in Brüssel weist klare Verbindungen zum französischen Prozess über die Anschläge von Paris im November 2015 auf. Sechs der Brüsseler Angeklagten wurden im Juni in Frankreich zu Haftstrafen zwischen 10 Jahren und lebenslang verurteilt, aber der belgische Prozess wird insofern anders sein, als er von einer Jury und nicht von Richtern entschieden wird.

Bei den Doppelbombenanschlägen auf den Brüsseler Flughafen und einer dritten Bombe auf die U-Bahn der Stadt am 22. März 2016 wurden 15 Männer und 17 Frauen getötet – Belgier, Amerikaner, Holländer, Schweden und Staatsangehörige von Großbritannien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Peru und Polen, viele mit Sitz in Brüssel, dem Sitz der EU-Institutionen und des Militärbündnisses NATO.

Neun Männer werden wegen mehrfachen Mordes und versuchten Mordes in einem terroristischen Zusammenhang mit möglicherweise lebenslanger Haftstrafe und allen zehn wegen Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung angeklagt.

Dazu gehören Mohamed Abrini, der laut Staatsanwaltschaft mit zwei Selbstmordattentätern zum Flughafen ging, aber floh, ohne seinen Sprengstoffkoffer zur Detonation zu bringen, und Osama Krayem, ein schwedischer Staatsbürger, der beschuldigt wird, als zweiter Bombenleger in der Brüsseler U-Bahn eingesetzt zu werden.

Salah Abdeslam, der Hauptverdächtige im Pariser Prozess, ist ebenfalls ein Angeklagter, zusammen mit anderen sagen Staatsanwälte, dass er bestimmte Angreifer beherbergte oder ihnen half. Einer der 10 mutmaßlich in Syrien getöteten Personen wird in Abwesenheit vor Gericht gestellt.

In Übereinstimmung mit dem belgischen Gerichtsverfahren haben die Angeklagten nicht erklärt, ob sie unschuldig oder schuldig sind.

Es wird erwartet, dass die Staatsanwälte am Dienstag mit der Verlesung der 486-seitigen Anklageschrift beginnen, bevor die Anhörungen von rund 370 Experten und Zeugen beginnen können.

Der Prozess im ehemaligen Nato-Hauptquartier soll sieben Monate dauern und mindestens 35 Millionen Euro kosten.