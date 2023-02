Een versie van dit verhaal verscheen voor het eerst in de Before the Bell-nieuwsbrief van CNN Business. Geen abonnee? U kunt zich aanmelden hier.



New York

CNN

—



Veel mensen hebben niet de tijd of de neiging om diepgaand onderzoek te doen naar aandelen.

Het is vaak gemakkelijker om een ​​op de beurs verhandeld fonds te kopen dat een mandje van de beste blue chips bezit, zoals Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) en Amazon (AMZN). Andere investeerders wedden graag op thema’s en memes in plaats van zich te verdiepen in de financiële overzichten van een bedrijf en de wettelijke registraties. Vandaar de recente rage voor momentumaandelen zoals GameStop (GME) en AMC (AMC).

Maar voor ouderwetse beleggers met een beetje grijs in hun haar (en ervaren zakenjournalisten zoals ondergetekende) zijn er andere manieren om winnende aandelen voor de lange termijn te vinden.

Ik heb aandelenschermen uitgevoerd met software voor marktgegevens, eerst van FactSet en nu van Refinitiv, af en toe gedurende de meer dan 20 jaar dat ik bij CNN Business werk. (Het was CNNMoney toen ik voor het eerst begon.)

Ik heb deze functie voor het selecteren van aandelen meestal begin tot half februari gedaan als een verhaal van het type Stocks We Love, gekoppeld aan Valentijnsdag. (Dit is de eerste die ik deed in 2002!) Dus ze zijn vaak bezaaid met goedkope verwijzingen naar hoe romantisch het is om een ​​betrouwbaar bedrijf te vinden waarop je kunt rekenen voor een langdurige relatie.

Welnu, de beleggingstrends zijn de afgelopen twee decennia een beetje veranderd. Sommigen zouden beweren dat actief beleggen (eigenlijk kiezen voor individuele bedrijven) niet langer in de mode is dankzij de opkomst van passief beheerde indexfondsen.

En om eerlijk te zijn, de experts hebben grotendeels gelijk. Beleggers zijn meestal beter af met een index-ETF. Als het doel met name pensioensparen is, is een gediversifieerde mix van bedrijven veiliger dan de riskantere strategie te proberen om individuele winnaars en verliezers te identificeren.

Maar weet je wat ze zeggen over het niet kunnen leren van een oude hond nieuwe trucjes? Ik geloof nog steeds dat het waardevol is om te zoeken naar kwaliteitsaandelen tegen spotprijzen. Legendarische investeerders zoals Warren Buffett en Peter Lynch van de bekende Fidelity zullen het daar waarschijnlijk mee eens zijn.

Met dat in gedachten heb ik voor deze Valentijnsdag nog een laatste voorraadscherm uitgevoerd. Net als bij mijn vorige schermen probeerde ik bedrijven te vinden met sterke fundamentals (solide omzet- en winstgroei), lage schulden en een hoog rendement op eigen vermogen. En misschien wel het allerbelangrijkste: ik heb gescreend op bedrijven die tegen een redelijke prijs handelden op basis van hun geschatte inkomsten.

Dit scherm eindigde met het identificeren van 33 bedrijven die zinvol zouden kunnen zijn als een buy-and-hold-investering. Ze genereerden de afgelopen vijf jaar allemaal een omzetgroei met dubbele cijfers per jaar en naar verwachting zullen ze de komende jaren allemaal een winstgroei van ten minste 10% per jaar rapporteren.

Enkele van de meer prominente bedrijven op de lijst? IT-services/consultinggigant Accenture (ACN) haalde de streep. Dat gold ook voor softwareleider Adobe (ADBE), fabrikant van halfgeleiders Analog Devices (ADI), chipapparatuur-moloch Applied Materials (AMAT) en Venmo-eigenaar PayPal (PYPL).

Dat is een behoorlijke hoeveelheid blootstelling aan de technologiesector. Maar verschillende andere niet-techneuten hebben ook mijn lijst gehaald.

Autoverzekeraar Progressive (PGR) (hoi Flo!), zorgverzekeraar Humana (HUM), cosmeticaretailer Ulta Beauty (ULTA), UGG-laarzen en Hoka-sneakersmaker Deckers Outdoor (DECK) en vrachtwagenchauffeur JB Hunt (JBHT) voldeden aan mijn criteria.

Net als de financiële dienstverlener Raymond James (RJF), misschien wel het meest bekend vanwege zijn naam in het Tampa Bay Buccaneers-stadion dat Tom Brady kort naar huis belde.

Geen van deze aandelen zijn waarschijnlijk moonshots die zullen stijgen vanwege opmerkingen die iemand op Reddit maakt. Maar ze bieden misschien iets meer op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. En dat willen we toch allemaal van een langdurige partner op Valentijnsdag?

De bredere markt bleef stijgen, grotendeels dankzij de hoop dat inflatiedruk (en meer renteverhogingen door de Federal Reserve) binnenkort tot het verleden zullen behoren. Maar consumenten zijn nog steeds schichtig als het gaat om het kopen van duurdere artikelen.

Vleesverwerkende gigant Tyson Foods (TSN) rapporteerde vorige week teleurstellende resultaten, grotendeels als gevolg van een terugval in de consumentenvraag naar duurder rundvlees. Luxe kledingretailer Capri Holdings (CPRI), eigenaar van de merken Versace, Jimmy Choo en Michael Kors, publiceerde ook belabberde cijfers.

Maar het winkelend publiek lijkt nog steeds geld uit te geven aan meer betaalbare goederen. Pepsi (PEP) rapporteerde vorige week omzet en winst die hoger waren dan de doelstellingen van Wall Street. Fastfoodgigant Yum! Ook Brands (YUM), de eigenaar van Taco Bell, KFC en Pizza Hut, kwam met solide resultaten.

Dat zou een goed voorteken kunnen zijn voor verschillende toonaangevende consumentenbedrijven die deze week inkomsten kunnen rapporteren, waaronder Pepsi-concurrent Coca-Cola (KO) en Restaurant Brands (QSR), het moederbedrijf van Burger King, Popeyes, Tim Horton en Firehouse. Subs.

Kraft Heinz (KHC), restauranteigenaar Bloomin’ Brands (BLMN), Sam Adams-brouwer Boston Beer (SAM) en bezorgservice DoorDash zullen deze week ook hun laatste resultaten bekendmaken.

Met name de restaurantaandelen zouden het goed kunnen doen.

“Consumenten blijven goederen ruilen voor diensten”, zegt Jharonne Martis, directeur consumentenonderzoek voor Refinitiv, in een rapport. Martis merkte op dat de horeca en de bredere vrijetijdssector dit jaar beter presteerden dan andere consumentgerelateerde sectoren.

Inflatie is natuurlijk nog steeds een punt van zorg voor grote consumentenmerken. Bedrijven staan ​​voor de uitdaging om hogere kosten door te berekenen aan klanten zonder ze weg te jagen.

Dat zou echter minder een probleem kunnen worden.

De Amerikaanse regering zal deze week zowel haar consumentenprijsindex als de producentenprijsindex voor januari rapporteren en economen hopen op een verdere vertraging van de prijzen op jaarbasis. De consumentenprijzen stegen de afgelopen 12 maanden tot en met december met 6,5%, tegen een stijging van 7,1% in november.

“Er zijn positieve signalen. De inflatie is de piek gepasseerd, dus er is een beetje rust”, zei Kathryn Kaminski. hoofdonderzoekstrateeg bij AlphaSimplex.

Hogere prijzen waren een probleem voor retailers tijdens de feestdagen. De detailhandelsverkopen daalden in december met 1,1% ten opzichte van november, volgens cijfers van de Amerikaanse overheid, na een daling met 0,6% in november.

Maar de detailhandelsverkopen zullen naar verwachting herstellen naarmate inflatie minder een probleem wordt. Economen voorspellen een stijging van de detailhandelsverkopen met 0,9% voor januari, wanneer die cijfers later deze week bekend worden.

Maandag: Inkomsten van TreeHouse Foods (THS), Avis Budget (CAR), FirstEnergy (FE), IAC (IAC) en Palantir

Dinsdag: Amerikaanse CPI; BBP van Japan; Brits werkgelegenheidsrapport; inkomsten van Coca-Cola, Asahi Group, Marriott (MAR). Cleveland-Cliffs (CLF), Restaurant Brands, Suncor Energy (SU), Airbnb, Herbalife (HLF), GoDaddy (GDDY) en TripAdvisor (TRIP)

Woensdag: Amerikaanse detailhandelsverkopen; Britse inflatie; wekelijkse voorraden ruwe olie; jaarlijkse bijeenkomst van Charlie Munger’s Daily Journal Co (DJCO); inkomsten van Kraft Heinz, Lithia Motors (LAD), Sunoco (SUN), Sonic Automotive (SAH), Ryder (R), Barrick Gold (GOLD), Biogen (BIIB), Owens Corning (OC), Krispy Kreme, Cisco (CSCO ), AIG (AIG), Shopify (SHOP) en Boston Beer

Donderdag: Amerikaanse PPI; Wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS: start van huisvesting in de VS en bouwvergunningen; Chinese huizenprijzen; inkomsten uit US Foods (USFD), Lenovo (LNVGF), Nestle (NSRGF), Paramount Global, Southern (SO), Hasbro (HAS), Hyatt (H), Bloomin’ Brands, WeWork, Applied Materials (AMAT), DoorDash, DraftKings en Redfin (RDFN)

Vrijdag: Inkomsten van Deere (DE), AutoNation (AN), Sands China (SCHYF) en AMC Networks (AMCX)