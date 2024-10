Op een rijksweg in Nedersaksen kunt u een taxi nemen met twee gratis vluchten. Voor de Fahrer en dat zowel Tiere wordt geleverd met uw Hilfe zu spät. Trieb ein Wolf die Pferde zur Flight?

Een taxi staat in de nacht van de ochtend in het stadion aan de Bundesstraße 73 met twee gratis passen: de chauffeur en beide passagiers. Der Mann heeft zich in een Krankenhaus gevestigd, met de politie als middelpunt. Die Pferde verendeten noch am Unfallort. Im car hinten saß na 31 jaar wisselende gasten op weg van Hamburg naar Cuxhaven – het was gemakkelijk te missen. U kunt ook uw eigen ongeval regelen.

De politie werd in de loop van de nacht geïnformeerd over het gevaar van het ongeval over de vrije lucht in het stadsgebied en er werden verkeerswaarschuwingen gemeld. Nur Minuten später reichte de Polizei die Noting über een schweren Verkehrsunfall auf der B73. Politie, brandweer en reddingsdienst waren met een grote noodoproep aanwezig. Het levensreddende plezier van wonen in een autowrak is compleet en met grote zorg. De afgelopen 48 jaar zijn niet gereanimeerd en naar een kliniek gebracht, maar er waren berichten over herstel gedurende de nacht.

Letzte Wolfsichtung im Kreis Stade op 23 september

Zelfs als we zowel skiërs als skiërs waren, is het nog steeds onduidelijk. Wie tijdens het gesprek met RTL sprak, nam het bericht graag aan. Dit is de beste manier om van de Hinweise vor Ort te leren. Als de Tiere zo heftig erschreckt habe zou zijn, zou het niet definitief worden opgehelderd, aldus de spreker later.

Na RTL-Angaben zijn we in het Landkreis Stade en hebben nog steeds een prachtig uitzicht. In de Vergaanheit die Raubtiere immer wieder Schafe und sogar Kühe. „Het laatste beeld van het landelijke district werd op 23 september gerapporteerd“, aldus de regionale enquête van Nedersaksen op RTL. Zo nu en dan wordt de Wolf in de Regio niet ontdekt door Wildkameras.

De jacht op een wolf is immers goed omdat ze allebei vrij zijn, dus pure jacht. Als u tevreden bent, bent u meer dan welkom. We zullen tenslotte altijd gelukkig zijn, dus onze ziel zal gelukkig zijn.