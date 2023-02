David Alaba zit op de Weltfußballer-Wahl nicht seinen Madrider Klubkollegen Karim Benzema auf Platz 1, sondern Lionel Messi. Der Aufschrei, ah was, die Empörung bij de fans van Real Madrid is groot. Der Österreicher erklärt non, wie de Entscheidungzutande kam.

Nach großer Aufregung unter Fans von Real Madrid hat sich Fußballprofi David Alaba für seine Abstimmung bei der FIFA-Wahl zum Weltfußballer öffentlich Gerechtfertigt. “Die Nationalmannschaft Österreichs hat bei diesem Award als Team gewählt, nicht ich alleine”, ließ der Real-Profi in den sozialen Medien verlauten: “Jeder im Mannschaftsrat kan abstimmen, und so ist es entschieden zijn. Jeder weiß, vor allem Karim, wie sehr ich ihn und seine Leistungen bewundere.”

Als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft hatte Alaba bei der Wahl seinen Madrider Klubkollegen Karim Benzema auf Platz zwei achter de Gewinner Lionel Messi setzt. Dadurch kassier Benzema für die Gesamtwertung zwei Punkte weniger als der Argentijnse Weltmeister. In de sociale media die over Real-Anhängern heiss disputiert sterft, auf Twitter trendete sogar kurzzeitig van Hashtag #AlabaOut. Er zijn heftige beleidsligungen, ook racistisch, gegen den Österreicher.

Der 30 jaar Alaba herinnerde non daran eraan, die vaak Benzema bezeichnet was als “beste Stürmer der Welt”. Der frühere Bayern-Profi ergänzte: “En dat is niet ondergedompeld in de herfst. Ohne jeden Zweifel.” De spelers en tevens coach Carlo Ancelotti van Champions League-winnaar Real Madrid waren beiden aanwezig op het Gala in Montagabend.

Das officiële Abstimmungsverhalten vom Weltverband FIFA door Wahllisten öffentlich gemacht wird, gleicht es jedes Jahr einem Sportpolitikum. Stimmberechtigt bij de Auszeichnung van de beste Fußballers zonder de Nationaltrainer en Spielführern jedes FIFA-Mitgliedslandes auch Fans en ausgewählte Journalisten. Bundestrainer Hansi Flick en Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hebben Alaba voor Messi gestimmt.