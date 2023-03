Sri Lanka wordt geconfronteerd met wijdverspreide werkonderbrekingen ondanks een bevel van de regering om vakbondsacties te verbieden

Verschillende belangrijke industrieën kwamen woensdag tot stilstand in Sri Lanka toen meer dan 40 vakbonden protesteerden tegen een sterke belastingverhoging, terwijl de eilandnatie worstelt met een economische crisis.

De verstoringen, die ziekenhuizen, transport, scholen en andere sectoren treffen, komen ondanks een verbod op stakingen dat vorige maand door president Ranil Wickremesinghe werd ingevoerd, evenals waarschuwingen dat degenen die de regeringsrichtlijn niet gehoorzamen hun baan zouden kunnen verliezen.

“Iedereen die het bevel voor essentiële diensten overtreedt, zal de volle kracht van de wet krijgen”, waarschuwde kabinetswoordvoerder Bandula Gunawardana voorafgaand aan de werkonderbrekingen.

De vakbondsactie werd woensdag bevestigd door vakbondswoordvoerder Haritha Aluthge na mislukte gesprekken met de autoriteiten van de ene op de andere dag, gericht op het aanpakken van een verhoging van de inkomstenbelasting tot 36%, aangekondigd in januari. Ook de stroomtarieven zijn met tweederde gestegen. De duur van de stakingen, zeggen vakbonden, zal afhangen van de reactie van de regering op belastingprotesten en van stijgende elektriciteitskosten.









Colombo beweert dat het de staatsinkomsten moet verhogen om in aanmerking te komen voor een pakket van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van 2,9 miljard dollar om zijn worstelende economie te helpen. Een besluit van de financier wordt op 20 maart verwacht.

Sri Lanka zoekt economische hulp nadat het in april vorig jaar $ 46 miljard aan buitenlandse overheidsschulden in gebreke is gebleven. De grootste bilaterale schuldeiser van het land, China, heeft ermee ingestemd zijn leningschuld te herstructureren, een factor die een cruciale stap was in het mogelijk veiligstellen van IMF-steun.

President Wickremesinghe heeft gezworen dat China zal ontvangen “vergelijkbare behandeling voor al onze externe crediteuren” uit bezorgdheid dat Peking een voorkeursbehandeling zou kunnen krijgen bij het terugbetalen van schulden.

Colombo is sinds eind 2021 in de greep van een economische crisis, met tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. De slechte financiële vooruitzichten leidden tot de val van voormalig leider Gotabaya Rajapaksa, die aftrad en het land ontvluchtte dagen nadat demonstranten zijn ambtswoning in juli vorig jaar bezetten.