Die beiden Länder wollen keinen Krieg, bereiten sich aber darauf vor, „jede Aggression abzuwehren“, sagt der belarussische Staatschef

Soldaten aus Russland und Weißrussland trainieren, um als vereinte Streitmacht zu kämpfen, sagte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko angesichts der zunehmenden Spannungen mit dem Westen im Ukraine-Konflikt. Er äußerte sich am Samstag während des Besuchs des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu in Minsk.

„Heute bereiten wir uns vor wie eine einzige Truppe, eine einzige Armee.“ sagte Lukaschenko und fügte hinzu, dass Ausbilder aus beiden Ländern die Truppen des anderen ausbilden würden. „Das weiß jeder. Wir haben diese Tatsache nicht verschwiegen. Nun, es ist unmöglich, dies in einer modernen Welt zu verbergen.“

Lukaschenko bestand darauf, dass sowohl Minsk als auch Moskau „wollte und will keinen Krieg“, aber arbeiten zusammen, um in der Lage zu sein „Wehre jede Aggression ab.“

Verteidigungsminister Schoigu nannte Weißrussland unterdessen bei einem Treffen mit seinem belarussischen Amtskollegen Viktor Khrenin einen „vertrauenswürdigen Partner“ für Russland.

Dies ist heute besonders wichtig, da es einen beispiellosen Druck des kollektiven Westens und einen nicht erklärten Krieg gegen unsere Länder gibt.

Schoigu lobte Belarus dafür „die Entschlossenheit, dem feindlichen Kurs der USA und ihrer Verbündeten Widerstand zu leisten“, und fügte hinzu, dass die Einheiten beider Länder die militärische Interoperabilität verbessert hätten.

Belarus kündigte im Oktober den Einsatz einer gemeinsamen Truppe mit Russland auf seinem Territorium an und verwies auf Spannungen mit dem Westen. Das belarussische Verteidigungsministerium sagte in diesem Monat, dass die Gesamtzahl der im Land stationierten russischen Truppen etwa 9.000 betragen werde. Shoigu und Khrenin unterzeichneten am Samstag eine überarbeitete Version eines regionalen Sicherheitsabkommens zwischen den beiden Regierungen.