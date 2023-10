Die Palästinenser im kriegszerrütteten Gazastreifen warteten am Donnerstag sehnsüchtig auf die Ankunft der Hilfslastwagen, die in einem Abkommen von US-Präsident Joe Biden versprochen worden waren, während das israelische Militär seine Bombardierung von Zielen in der von der Hamas kontrollierten Enklave fortsetzte.

Der ägyptische Staatssender Al Qahera News sagte, der Grenzübergang Rafah – der einzige, der nicht von Israel kontrolliert wird, in und aus dem belagerten Gazastreifen – werde am Freitag eröffnet.

Mehr als 100 Lastwagen mit Hilfsgütern stehen seit Tagen auf der ägyptischen Seite der Grenze Schlange. Die Vereinten Nationen und andere rufen zu dringender Hilfe für die belagerten Zivilisten auf.

Bei einem Besuch in Kairo sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass nach eindringlichen Warnungen vor den Auswirkungen der israelischen Blockade ein „schneller, ungehinderter humanitärer Zugang“ erforderlich sei.

„Wir brauchen jetzt Nahrung, Wasser, Medikamente und Treibstoff. Wir brauchen es in großem Maßstab, und wir brauchen es, um es nachhaltig zu halten, es ist nicht eine kleine Operation erforderlich“, fügte er hinzu.

Der Notfalldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Michael Ryan, sagte, die Hilfe müsse „jeden Tag“ eintreffen, und nannte die anfänglich 20 Lastwagen – das Abkommen, das Biden mit Israel und Ägypten geschlossen hatte – „einen Tropfen auf den heißen Stein der Not“. im Augenblick.“

Gaza wurde als Vergeltung für einen militanten Hamas-Angriff am 7. Oktober, bei dem nach Angaben Israels mindestens 1.400 Menschen, die meisten davon Zivilisten, getötet wurden, von einem unerbittlichen israelischen Feuerhagel getroffen.

Etwa 1.500 islamistische Kämpfer seien bei Zusammenstößen getötet worden, bevor die Armee die Kontrolle wiedererlangte, teilte das israelische Militär mit.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind bei israelischen Bombenangriffen seitdem mindestens 3.785 Palästinenser getötet worden, die meisten davon Zivilisten.

Ganze Stadtblöcke wurden dem Erdboden gleichgemacht, wodurch mehr als eine Million der 2,4 Millionen Einwohner vertrieben wurden, so die UN.

„Das Tempo des Todes, des Leidens, der Zerstörung … kann nicht überbewertet werden“, sagte der UN-Chef für humanitäre Hilfe, Martin Griffiths.

Es besteht die Befürchtung, dass Schlimmeres passieren könnte, wenn Israel eine erwartete Bodeninvasion startet, um die Hamas zu zerstören und israelische und ausländische Geiseln zu befreien, deren bekannte Zahl Israel am Donnerstag auf 203 erhöht hat.

‚Wir sind bereit‘

Bei einem Stippvisite bei einem Treffen mit Premierminister Benjamin Netanyahu und seinem Kriegskabinett am Mittwoch bekräftigte Biden die starke Unterstützung der USA für seinen langjährigen Verbündeten, betonte aber auch die Notwendigkeit, sich mit der Notlage der palästinensischen Zivilbevölkerung zu befassen.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Jordaniens König Abdullah II. verurteilten am Donnerstag die ihrer Meinung nach „kollektive Bestrafung“ der Gaza-Bewohner.

Sie warnten auch vor einer Ausweitung des Konflikts und einer Wut im gesamten Nahen Osten auf Israel und seine westlichen Verbündeten.

„Wenn der Krieg nicht aufhört“, droht er, „die gesamte Region in eine Katastrophe zu stürzen“, heißt es in einer Erklärung des jordanischen Königshofs.

Sisi und Abdullah, deren Länder 1979 und 1994 die ersten arabischen Staaten waren, die Frieden mit Israel schlossen, gelten als wichtige Vermittler zwischen Israel und den Palästinensern.

Sie sollten Vier-Wege-Gespräche mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und Biden führen. Doch Amman sagte den Gipfel ab.

Kairo hat die Grenze zu Rafah bisher geschlossen gehalten und dabei auf wiederholte israelische Angriffe in der Nähe des Kontrollpunkts hingewiesen und Befürchtungen geäußert, dass Israel hoffen könnte, Palästinenser dauerhaft auf die ägyptische Sinai-Halbinsel zu vertreiben.

LESEN | „Wir wollen so viele Lastwagen wie möglich rausholen“: Biden und Sisi vereinbaren Vereinbarung zur Öffnung der Grenze zum Gazastreifen

Auf der Gaza-Seite warteten erneut Dutzende Menschen, die unbedingt fliehen wollten, aber darauf achteten, im Falle einer neuen israelischen Bombardierung mindestens 100 Meter (300 Fuß) Abstand zu halten.

„Wir sind bereit mit unseren Taschen“, sagte ein Mann, der seinen Namen nur als Mohammed nannte, 40, und sagte, er arbeite für eine europäische Institution.

Er sagte, er habe „drei Tage lang mit meiner Familie in einem Haus zehn Minuten von der Kreuzung entfernt“ gewartet, aber bisher keine Informationen erhalten.

Der 43-jährige Majed, der sagte, er arbeite mit einer deutschen Organisation zusammen, sagte gegenüber AFP: „Ich bin heute Morgen alleine gekommen und würde, falls der Grenzübergang geöffnet wird, meine Frau und meine Kinder mitnehmen – sie sind bereit.“

Israel vereint

Biden, der sich am Donnerstag an die Nation über die Gaza- und Ukraine-Konflikte wenden sollte, kündigte das Hilfsabkommen nach, wie er es nannte, „unverblümten“ Gesprächen in Israel und einem Telefonat mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi an.

LESEN SIE AUCH | Biden will Amerikaner für die Unterstützung Israels und der Ukraine gewinnen

Israel stimmte dem Abkommen zu und setzte seine Militärkampagne fort.

Seine Armee berichtete am Donnerstag, dass sie Hunderte weitere Hamas-Ziele zerstört habe, darunter einen Raketenabschussplatz und Tunnel, und dass „mehr als zehn Terroristen eliminiert wurden“.

Israel hat betont, dass es die Hamas nach dem schlimmsten Angriff auf seinem Territorium zerstören muss, bei dem nach Angaben der Armee seit dem Überraschungsangriff am 7. Oktober 1.403 Menschen ums Leben kamen, darunter mindestens 306 Soldaten, die bei Kämpfen um die Rückeroberung überrannter Dörfer und Kibbuzim getötet wurden.

Biden, der erste US-Präsident, der Israel während des Krieges besuchte, unterstützte Israel nachdrücklich, warnte es jedoch davor, überzureagieren, und warnte davor, dass Washington Fehler gemacht habe, als es versuchte, den 11. September zu rächen.

Der britische Premierminister Rishi Sunak war am Donnerstag der jüngste ausländische Staatschef, der Israel einen Solidaritätsbesuch abstattete und Netanyahu und Präsident Isaac Hertzog traf.

Er unterstützte die israelischen Maßnahmen, betonte aber auch die Notwendigkeit, Hilfe nach Gaza zu bringen, bevor er zu Gesprächen mit Kronprinz Mohammed bin Salman nach Saudi-Arabien flog.

Netanjahu nannte Israels Gegenwehr einen „gerechten Krieg“ und fügte hinzu: „Ich habe das Volk Israel noch nie so geeint – noch geeinter – gesehen als jetzt“, sagte er.

Doch die Verschärfung der grenzüberschreitenden Auseinandersetzungen zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Bewegung im Libanon schürt Ängste vor einer möglichen zweiten Front.

Als die Spannungen zunahmen, rieten die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Deutschland ihren Bürgern am Donnerstag, den Libanon zu verlassen, solange noch Flüge verfügbar seien.

Krankenhausstreik

Die arabische Welt ist sich in der Wut und Verurteilung Israels einig, seit am Dienstag ein tödlicher Angriff auf ein Krankenhausgelände in Gaza erfolgte.

Beide Kriegsparteien tauschten die Schuld für das blutige Blutbad aus, aber weder der Ursprung des Angriffs noch die Zahl der Todesopfer konnten unabhängig überprüft werden.

Der Angriff hinterließ Dutzende Leichen und verkohlte Autos auf dem Gelände des Ahli Arab Hospital im Norden des Gazastreifens, wie AFP-Bilder zeigten.

Die Hamas beschuldigte Israel, das Krankenhaus während seines massiven Bombenangriffs angegriffen zu haben, und das Gesundheitsministerium von Gaza bezifferte die Zahl der Todesopfer auf 471.

LESEN SIE AUCH | Was wir über den Krankenhausstreik in Gaza wissen

Israel machte eine Fehlzündung der Rakete des Islamischen Dschihad dafür verantwortlich, eine Behauptung, die von Biden unterstützt wurde, der sagte, das US-Verteidigungsministerium sei zu dem Schluss gekommen, dass „es höchst unwahrscheinlich ist, dass es die Israelis waren. Sie hätte einen anderen Fußabdruck gehabt.“

Das israelische Militär hat auf das Fehlen eines großen Einschlagkraters hingewiesen, der für seine Luftangriffe typisch ist, und sagte, der Treibstoff der verirrten Rakete sei explodiert.

Eine hochrangige europäische Geheimdienstquelle teilte AFP mit, dass seiner Meinung nach maximal 50 Menschen getötet wurden.

Auch der Sprecher der israelischen Armee, Jonathan Conricus, bestritt die Zahl der Hamas mit 471 Toten und fragte: „Wo sind all die Leichen?“

Die Hamas hat die Position Israels zurückgewiesen und erklärt, dass „ihre empörenden Lügen niemanden täuschen“.

Sie kritisierte auch die Vereinigten Staaten und warf ihnen vor, an den anhaltenden Angriffen auf Gaza beteiligt zu sein.