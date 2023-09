Vielleicht denken viele in Nordhausen genauso wie die junge Mutter, die sich zum ersten Mal für die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) entschieden hat.

Es müsse sich etwas ändern, denn schließlich müsse sie an die Zukunft ihrer Kinder denken, sagt sie. In der Schule ihrer Kinder hört sie mehr Sprachen als im Urlaub in Schweden. Und überhaupt braucht Nordhausen endlich eine starke Persönlichkeit, die die Stadt richtig repräsentieren kann. Am Ende des kurzen Interviews fragt sie, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten: „Und? Habe ich jetzt einen Nazi-Stempel?“

Nordhausen, eine Stadt mit rund 42.000 Einwohnern im Osten Deutschlands, ist derzeit eher für ihre Schnapsbrennerei und ihr Getreide bekannt, aber bis zum Ende des Wochenendes droht der gesamten Stadt der „Nazi-Stempel“ zu verpassen. Am 10. September wählt die thüringische Kleinstadt, die seit 15 Jahren von der Bundesregierung als „Ort der Vielfalt“ ausgezeichnet wird, einen neuen Oberbürgermeister, in den Umfragen liegt derzeit der AfD-Kandidat Jörg Prophet vorne.

Für die AfD wäre es der dritte Kommunalwahlsieg in Ostdeutschland in den vergangenen Monaten, nachdem sie den Kreistag im ebenfalls thüringischen Sonneberg und die Oberbürgermeisterwahl in Raguhn-Jessnitz in Sachsen-Anhalt gewonnen hatte.

Aber beide Städte haben nur ein paar Tausend Einwohner. Nordhausen wäre ein großer Coup für eine Partei, deren Thüringer Zweig vom Landesamt für Verfassungsschutz als Gefahr für die demokratische Ordnung Deutschlands angesehen wird.

Stephanie Tiepelmann-Halm (links) von der Organisation Schrankenlos befürchtet, dass ein AfD-Bürgermeister ihre Arbeit noch schwieriger machen könnte Bild: Neven Hillebrands/DW

Verzweifelter Kampf gegen Stigmatisierung

Nordhausens derzeitige Interimsbürgermeisterin ist Alexandra Rieger von der SPD, die derzeit mit allen Mitteln versucht, einen Wahlsieg der AfD zu verhindern. „Das hat diese Stadt nicht verdient“, sagte sie der DW in ihrem Wahlkreisbüro. „Wir würden in Deutschland stigmatisiert. Ich kämpfe dafür, dass wir ein vielfältiges Nordhausen bleiben.“

Rieger ist auch die einzige Frau unter den Spitzenkandidaten, die die wichtigsten deutschen Parteien vertreten: die Christdemokraten (CDU), die Grünen, die Freien Demokraten (FDP) und die AfD. Aber das größere Thema, das die Bundespolitik in Berlin bewegt, gilt auch für Nordhausen: Der politische Streit zwischen den etablierten Parteien spielt der AfD in die Hände.

„Vor ein paar Jahren wäre es hier noch undenkbar gewesen, rechtsextrem zu wählen, und man hätte es für sich behalten, aber jetzt ist es ein Trend“, sagte Rieger. „Leider schlittern wir von einer Krise in die nächste, und das macht den Menschen immer mehr Angst. Das Frustrationspotenzial ist groß.“

In Mittelbau-Dora waren einst Häftlinge untergebracht, die gezwungen waren, Waffen für Hitler zu bauen Bild: Neven Hillebrands/DW

Weitere Angriffe auf die Grünen

Wilma Busch, die für die Grünen im Stadtrat sitzt, kennt sich mit Frustration aus. Ihre Position und politische Zugehörigkeit führen dazu, dass sie in Nordhausen oft mit Wut, ja sogar Hass konfrontiert wird. Das vieldiskutierte „Heizungsgesetz“ der Bundesregierung, das den CO2-Ausstoß durch die Sanierung von Heizungsanlagen reduzieren soll, hat ihrem Wahlkampf wenig geholfen. Auf der Straße um Wählerstimmen zu werben sei mitunter zu einem Spießrutenlauf geworden, sagt sie.

„Die Polizei muss oft auf unserem Wahlkampfstand patrouillieren, die Leute schreien uns aus vorbeifahrenden Autos an, das ist nicht unproblematisch“, sagt sie der DW. „Die Fenster unseres Wahlkreisbüros werden regelmäßig bespuckt und beschmiert. Vor fünf, sechs Jahren passierte das nicht, aber mittlerweile gehört es zum Alltag.“

Dies ist umso überraschender, als Nordhausen tatsächlich eine der Vorreiterstädte Deutschlands beim Klimaschutz ist. Sie war eine der ersten Städte, die ein integriertes Klimakonzept bis 2050 etablierte, und der Rat beschäftigt sogar einen Klimaschutzbeauftragten. Auf der vorletzten Stadtratssitzung habe sich die AfD dagegen ausgesprochen und gesagt, es bestehe kein Bedarf für einen solchen Posten, erinnerte sich Busch, der pessimistisch in die Zukunft blickt.

„Wenn die AfD die Oberbürgermeisterwahl gewinnt, wäre das das dritte ‚Worst-Case-Szenario‘ hier im Osten. Ich hoffe, dass wir das verhindern können“, sagte sie. „Aber diese Entwicklung wird sich sicherlich auch in Ostdeutschland durchsetzen, machen wir uns nichts vor. Es ist beängstigend, weil die Leute, die ihn wählen, in gewisser Weise auch für Höcke stimmen.“

Jörg Prophet von der AfD hat seinen Wahlkampf vor allem zum Thema Einwanderung geführt Bild: Cornelia Wilhelm/nnz-online

Die berüchtigte Thüringen-AfD

Björn Höcke, AfD-Fraktionsvorsitzender in Thüringen, ist nicht nur das Aushängeschild der AfD in Ostdeutschland, sondern auch einer der einflussreichsten Politiker der Partei. Er ist einer der berüchtigtsten Extremisten Deutschlands, und 2019 entschied ein deutsches Gericht, dass es nicht verleumderisch sei, ihn als Faschisten zu bezeichnen.

Der AfD-Bürgermeisterkandidat Prophet scheint die rechtsextreme Assoziation nicht zu stören. Von Höcke hat er sich nicht distanziert, war Gastredner auf dem Sommerfest der rechtsextremen Zeitschrift „Compact“ und stand dort mit mehreren Rechtsextremisten und anderen Neonazis in Kontakt.

Migration ist sein zentrales Thema, das dem Flüchtlingshilfeverein Nordhausen Probleme bereitet Schrankenlos (wörtlich: „Grenzenlos“), für den Feindseligkeit bereits zum Alltag gehört. „Es werden rassistische Parolen skandiert, Hakenkreuze an die Wände unseres Wohnhauses oder Cafés geschmiert“, sagt Schrankenlos-Geschäftsführerin Stephanie Tiepelmann-Halm gegenüber der DW. „Der traurige Höhepunkt war, dass tote Tauben mit abgeschnittenen Köpfen vor Eingangstüren liegen gelassen wurden und sogar Schweineköpfe auf Balkone geworfen wurden.“

Der Ausländeranteil in Nordhausen liegt mit 7,3 % nur etwa bei der Hälfte des Bundesdurchschnitts. Insgesamt leben im Raum Nordhausen 2.500 Flüchtlinge, davon 1.900 aus der Ukraine. Für viele ist Schrankenlos und das angeschlossene Geschäft die erste Anlaufstelle. Neben der Beratung bietet der Verein Frauencafés und Sprachkurse an, in denen der 28-jährige Zaki Hussaini sein nahezu perfektes Deutsch lernte.

Hussaini, ein Umweltingenieur aus Kabul, Afghanistan, lobt sein neues Zuhause in Nordhausen und würde gerne bleiben. Doch solche Geschichten könnten bald der Vergangenheit angehören; Tiepelmann-Halm glaubt, dass Schrankenlos durch einen AfD-Bürgermeister in seiner Existenz gefährdet wäre.

Längst beschäftigt die Wahl auch die ausländischen Studierenden, viele aus Indien, Pakistan, Ägypten und Nigeria, die an der Hochschule Nordhausen studieren. Laut Universitätspräsident Jörg Wagner machen sich neue Bewerber Sorgen um die AfD.

Tiepelmann-Halm vermisst, wie sie es nennt, eine klare Haltung der Menschen in Politik und Gesellschaft gegen den Rechtsruck. „In Diskussionen wird oft von politischer Neutralität gesprochen, aber das ist nicht politisch neutral“, sagte sie. „Wir alle müssen uns an Gesetze halten, die von Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt sprechen. Es macht mich wütend zu hören, dass wir keine Stellung beziehen dürfen. Das verstehe ich nicht.“

Auf dem Nordhausener Friedhof sind Tausende Opfer des NS-Regimes begraben Bild: Neven Hillebrands/DW

AfD versus Erinnerung

Nur fünf Kilometer nördlich von Nordhausen, an einer Straße, die nach den Opfern des Faschismus benannt ist, steht ein verrosteter Eisenbahnwaggon aus der Zeit des Nationalsozialismus, ein Denkmal für Menschen, die in Konzentrationslager deportiert wurden. In der Nähe befindet sich das ehemalige Konzentrationslager Mittelbau-Dora, heute ebenfalls eine Gedenkstätte. Mittelbau-Dora, ein Außenlager des berüchtigten Konzentrationslagers Buchenwald, war der Ort, an dem 60.000 Häftlinge aus 48 Nationen gezwungen wurden, Waffen für das NS-Regime Adolf Hitlers zu bauen. Jeder dritte Gefangene starb aufgrund der unmenschlichen Bedingungen.

Vor einer wiederaufgebauten Kaserne stehend wiederholt Anett Dremel, Leiterin der Gedenkstätte Mittelbau-Dora, was sie derzeit viele fragen: Wie kann es sein, dass in unmittelbarer Nähe eines ehemaligen Konzentrationslagers bald ein AfD-Bürgermeister sein Amt antreten könnte? ? „Ich habe gerade eine E-Mail von einer Verwandten aus den USA erhalten, in der ich gebeten wurde, sie über die Wahl auf dem Laufenden zu halten“, sagte sie. „Unter den Hinterbliebenen und Angehörigen herrscht großes Unbehagen. Natürlich sehen die Leute die Werbetafeln in der ganzen Stadt und fragen, was das bedeutet.“

Auf dem Nordhausener Hauptfriedhof sind in 16 Massengräbern rund 2.600 Opfer des Nationalsozialismus begraben. Der Friedhof ähnelt derzeit eher einem Park, in dem Kinder spielen, Hunde ausgeführt werden und Mountainbiker ihre Runden drehen. Rund 900.000 Euro sind für eine Neugestaltung des Friedhofs zum Gedenken an die Opfer veranschlagt, knapp die Hälfte davon soll vom Land Thüringen aufgebracht werden – doch die AfD hält dies angesichts der „desaströsen Finanzlage“ Nordhausens für unverantwortlich.

„Die AfD sagt, es würde ausreichen, eine Bank mit einer Pinnwand unter einen Baum zu stellen, um einen Ort der Besinnung zu schaffen“, sagte Dremel. „Aber es ist ein Ort, der tiefes Leid zum Ausdruck bringt, Menschen, die entführt wurden, die zur Arbeit ausgebeutet wurden, die starben, und darüber muss man die Menschen informieren. Es ist eine Gedenkstätte, aber es muss auch eine Informationsseite sein.“

Gerade hat eine Schulklasse erneut die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora besucht und bereitet sich auf den 90-minütigen Rundgang über das ehemalige Lagergelände vor. Jährlich kommen rund 60.000 Besucher aus Frankreich, Australien, den USA und anderen Ländern hierher.

Anett Dremel glaubt, dass die Zusammenarbeit der Gedenkstätte mit der Stadt, mit Veranstaltungen, Vorträgen und Lesungen, bei einer Machtübernahme der AfD gefährdet wäre. „Wir blicken mit großer Sorge auf die Wahl am 10. September. Diese Normalisierung und das Erstarken der AfD erschüttert die Werte, für die wir als Gedenkstätte stehen“, sagte sie. „Vielfalt gegen Rassismus und gegen Antisemitismus – wir sehen diese Stiftungen bedroht.“

Anet Dremel von der Gedenkstätte Mittelbau-Dora hat besorgte E-Mails aus aller Welt erhalten Bild: Neven Hillebrands/DW

Sehnsucht nach einem starken Mann

Sollte am Sonntag keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, entscheidet eine Stichwahl am 24. September darüber, wer neuer Bürgermeister wird. Der Prophet der AfD gilt bereits als Kandidat für eine Stichwahl, und es ist noch nicht klar, ob sich die anderen Parteien hinter einen Kandidaten stellen werden, um einen Sieg der AfD zu verhindern – wie es gerade im brandenburgischen Seelow geschehen ist, als ein breites Bündnis, zu dem auch die AfD gehörte Die konservative CDU und weitere linke Parteien schlossen sich zusammen.

Doch gerade in Ostdeutschland werden solche Anti-AfD-Bündnisse immer schwieriger, und das sei kein Zufall, sagt der Nordhausener Historiker Thomas Müller.

„Es herrscht hier, wie auch anderswo im Osten Deutschlands, eine Grundstimmung, dass die Menschen sehr unzufrieden sind und sich eine starke Partei und einen starken Menschen wünschen, der wieder Ordnung in diese vermeintlich chaotische Situation bringt“, sagte er der DW. „Andererseits müssen wir die Tatsache akzeptieren, dass viele Menschen auch hinter der Politik der AfD stehen. Wir haben viele Jahre lang gedacht, dass das vielleicht Mitläufer oder Protestwähler sind. Nein, leider sind es Leute, die genau das denken, was die AfD denkt.“ .“

Was Müller wirklich beunruhige, sei das mangelnde Mitgefühl vieler Menschen in Nordhausen für die vor der russischen Invasion geflohenen Ukrainer und das Schweigen der Zivilgesellschaft. Seine Erklärung für die Stärke der AfD: Viele Menschen in Nordhausen haben ein Déjà-vu-Gefühl, wenn sie an die Zeit des Zusammenbruchs des Kommunismus zurückdenken, als die sozialistische DDR aufhörte zu existieren.

Damals mussten fast alle großen Unternehmen der Stadt schließen, die Menschen standen von einem Tag auf den anderen auf der Straße. Jetzt, 30 Jahre später, herrscht wieder das Gefühl, dass alles immer schlimmer wird, und zu wenige Menschen begreifen die Konsequenzen eines AfD-Oberbürgermeisters in Nordhausen.

„Unsere Partnerstadt Bet Shemesh in Israel wird uns sicherlich nicht mehr willkommen heißen“, prognostiziert Müller. „Wir werden auch nicht von KZ-Überlebenden willkommen geheißen. Ein AfD-Bürgermeister würde sicherlich auch zu einem Einbruch unseres Tourismus durch Gäste aus Nord- und Westdeutschland führen.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst

Während Sie hier sind: Jeden Dienstag fassen DW-Redakteure zusammen, was in der deutschen Politik und Gesellschaft passiert. Hier können Sie sich für den wöchentlichen E-Mail-Newsletter Berlin Briefing anmelden.