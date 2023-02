Het Six Nations-rugbytoernooi keert nog een jaar terug en stopt op 4 februari. Er zijn veel games beschikbaar om live te bekijken op verschillende platforms. Hier vind je waar en wanneer je alle games op tv of online kunt bekijken.

Vorig jaar won Frankrijk voor het eerst sinds 2010 het kampioenschap met een Grand Slam, terwijl de vorige winnaar, Wales, slechts één overwinning wist te behalen. Niets is zeker in dit toernooi – behalve misschien wie als laatste eindigt – waardoor het een van de spannendste rugbyevenementen op de kalender is.

Six Nations 2023: wedstrijden en tv-zenders

Hieronder hebben we een lijst met alle Six Nations-spellen gedurende de vijf weken. Je ziet de datum, wie er speelt, de aftraptijd en op welke zender het wordt uitgezonden. Alle tijden zijn GMT en het eerste team speelt thuis.

Ronde 3

25 februari – Italië vs Ierland – 14:15 uur, ITV

25 februari – Wales vs Engeland – 16:45 uur, BBC, S4C

26 februari – Frankrijk vs Schotland – 15.00 uur, ITV

Ronde 4

11 maart – Italië vs Wales – 14:15 uur, ITV

11 maart – Engeland vs Frankrijk – 16:45 uur, ITV, BBC

12 maart – Schotland vs Ierland – 15.00 uur, BBC, S4C

Ronde 5

18 maart – Schotland vs Italië – 12.30 uur, BBC, S4C

18 maart – Frankrijk vs Wales – 14:45 uur, ITV

18 maart – Ierland vs Engeland – 17.00 uur, ITV

Bekijk Six Nations gratis online

Elke wedstrijd in het toernooi wordt vertoond op BBC One of ITV One in het VK (data, tijden en kanalen hierboven), zodat je kunt afstemmen op je tv of online. De meeste Wales-games zullen ook op S4C worden vertoond.

Om live online te kijken via een pc of laptop kun je gebruik maken van de eigen streamingdiensten van de BBC of ITV, iPlayer en ITVX.

U kunt ervoor kiezen om voor ITV X Premium te betalen als u zonder advertenties wilt kijken, hoewel niet voor livestreams, maar ook voor gelijktijdige streams en downloads. Er is een gratis proefperiode van 7 dagen, daarna is het £ 5,99 pm of £ 59,99 per jaar.

Er komt ook een show met hoogtepunten op BBC One genaamd Six Nations Rugby Special, gehost door Ugo Monye. Deze is zondag vanaf 18:15 uur beschikbaar op BBC Two en iPlayer.

Als u niet via een webbrowser kijkt, kunt u apps gratis downloaden naar een telefoon of tablet vanuit de App Store of Google Play.

Als je geen onbeperkt mobiel data-abonnement op je telefoon of tablet hebt, moet je ervoor zorgen dat je verbonden bent met wifi om hoge datakosten te voorkomen.

Om live rugbywedstrijden te streamen op een pc, laptop, tablet of smartphone heb je ook een geldige tv-licentie nodig. Bekijk de regels: heb ik een tv-licentie nodig?

Kijken naar de Six Nations in het buitenland

Ben je in het buitenland en wil je naar de Six Nations kijken, dan kan dat met een VPN. U kunt een VPN (virtual private network) zoals Nord VPN of Surfshark downloaden om het werk te doen.

U moet de VPN openen, inloggen op uw account en vervolgens een Britse server selecteren om uw IP-adres te wijzigen in een in het VK. Eenmaal verbonden, kunt u BBC iPlayer of ITVX openen om de inhoud te bekijken. Bekijk voor volledige informatie onze beste VPN-servicekaart.

U kunt ook de lokale zender voor uw land bekijken op de officiële site, dit kan FR2, Sky Italia, ESPN of Supersport zijn.