Na een vermakelijk 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd, staan ​​Arsenal en Sporting CP opnieuw tegenover elkaar in de beslissende tweede ontmoeting van deze laatste 16, Europa League-gelijkspel.

Gunners-baas Mikel Arteta klaagde over de verdediging van zijn ploeg na de heenwedstrijd, die erin slaagde een gelijkspel te scoren nadat Hidemasa Morita, de Japanse middenvelder van Sporting, door zijn eigen net schoot.

De patstelling was een zeldzame vergissing van een ploeg van Arsenal die momenteel in heerszuchtige vorm verkeert terwijl ze hun voorsprong in de Premier League-titelrace willen behouden en tegelijkertijd hun vooruitgang in dit toernooi willen voortzetten.

Sporting kwam in deze wedstrijd met een serie van zeven ongeslagen wedstrijden, maar Arsenal was dit seizoen fantastisch op eigen terrein en zal vastbesloten zijn om dat voordeel te laten meetellen als ze hun plaats in de kwartfinales proberen te boeken.

Hieronder zetten we de beste op een rij live tv-streamingdiensten te gebruiken om de wedstrijd live te bekijken, waar ter wereld u ook bent.

Arsenal vs. Sporting Lissabon: wanneer en waar?



Arsenal ontvangt Sporting Lissabon in het Emirates Stadium in Noord-Londen Donderdag 16 maart. De aftrap staat voor 20:00 GMT lokale tijd in het VK (15.00 uur ET, 12.00 uur PT in de VSen bij 07.00 uur AEST op vrijdag 17 maart in Australië).

Hoe u de wedstrijd Arsenal vs. Sporting Lissabon overal online kunt bekijken met behulp van een VPN

Als je merkt dat je de game niet lokaal kunt bekijken, heb je misschien een andere manier nodig om de game te bekijken – dat is waar het gebruik van een VPN van pas kan komen. Een VPN is ook de beste manier om te voorkomen dat uw ISP uw snelheden op de wedstrijddag afremt door uw verkeer te versleutelen, en het is ook een goed idee als u op reis bent en merkt dat u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk en u wilt toevoegen een extra privacylaag voor uw apparaten en logins.

Met een VPN kun je virtueel je locatie op je telefoon, tablet of laptop wijzigen om toegang te krijgen tot de game. Dus als uw internetprovider of mobiele provider u heeft opgescheept met een IP-adres dat uw locatie ten onrechte in een verduisterde zone weergeeft, kan een VPN dat probleem verhelpen door u een IP-adres te geven in uw correcte, niet-verduisterde gebied. De meeste VPN’s, zoals onze Keuze van de redactie, ExpressVPNmaak het heel gemakkelijk om dit te doen.

Het gebruik van een VPN om sport te kijken of te streamen is legaal in elk land waar VPN’s legaal zijn, inclusief de VS, het VK en Canada, zolang je een legitiem abonnement hebt op de service die je streamt. Je moet er zeker van zijn dat je VPN correct is ingesteld om lekken te voorkomen: zelfs als VPN’s legaal zijn, kan de streamingdienst het account beëindigen van iedereen die volgens hem correct toegepaste black-outbeperkingen omzeilt.

ExpressVPN is onze huidige beste VPN-keuze voor mensen die een betrouwbare en veilige VPN willen, en het werkt op verschillende apparaten. Het kost normaal $ 13 per maand, en u kunt zich aanmelden voor ExpressVPN en 49% besparen plus drie maanden gratis toegang krijgen – het equivalent van $ 6,67 per maand – als u een jaarabonnement neemt. Houd er rekening mee dat ExpressVPN een geld-terug-garantie van 30 dagen biedt.

Livestream de wedstrijd Arsenal vs. Sporting Lissabon in de VS

De grote wedstrijd van donderdag in het Emirates Stadium zal beschikbaar zijn om te streamen op Paramount Plus, dat live uitzendrechten heeft in de VS voor elke UEFA Europa League- en Champions League-wedstrijd voor het seizoen 2022-23.

Sarah Tew/CNET Paramount Plus heeft twee hoofdabonnementen in de VS: Essential voor $ 5 per maand ($ 50 per jaar indien jaarlijks betaald) en Premium voor $ 10 per maand ($ 100 per jaar). Beide bieden dekking van alle Europa League- en Champions League-wedstrijden van dit seizoen. De goedkopere Essential-optie heeft advertenties voor on-demand streaming en mist live CBS-feeds en de mogelijkheid om programma’s te downloaden om later offline te bekijken. Nieuwkomers bij de service kunnen profiteren van een gratis proefperiode van 30 dagen, terwijl studenten in aanmerking komen voor een korting van 25%. Lees onze Paramount Plus-recensie.

Livestream de wedstrijd Arsenal vs. Sporting Lissabon in het VK

Europa League-rechten in het VK zijn bij BT Sport, en deze game wordt uitgezonden op BT Sport 1- en BT Sport Ultimate 4K-kanalen. Als je BT Sport al hebt als onderdeel van je tv-pakket, kun je de game streamen via de BT Sport-app, maar snoersnijders zullen een BT Sport Monthly Pass-account willen opzetten om de game te streamen.

Als je al een BT TV-klant bent, heb je momenteel toegang tot BT Sport-kanalen voor £ 10 per maand. BT Broadband-klanten kunnen de kanalen bekijken via de BT Sport-app voor £ 16. Als je niet vast wilt zitten aan een langdurig contract, is er ook de optie van BT Sport Monthly Pass, die £ 30 per maand kost en waarmee je alle vier de BT Sport-kanalen kunt streamen op iOS- en Android-apparaten, plus een breed assortiment van settopboxen en smart-tv’s. Het is een doorlopend contract van een maand dat je op elk moment kunt opzeggen.

Livestream de wedstrijd Arsenal vs. Sporting Lissabon in Canada

Als je deze game live in Canada wilt streamen, moet je je abonneren op DAZN Canada. De dienst heeft exclusieve uitzendrechten voor elke Europa League-wedstrijd dit seizoen.

Een DAZN-abonnement kost momenteel CA $ 25 per maand of CA $ 200 per jaar en geeft je ook toegang tot de Champions League en EFL Championship voetbal, Six Nations rugby en WTA tennis. Naast speciale apps voor iOS en Android is er een breed scala aan ondersteuning voor settopboxen en smart-tv’s.

Livestream de wedstrijd Arsenal vs. Sporting Lissabon in Australië

Voetbalfans Down Under kunnen deze UEFA Europa League-wedstrijd bekijken op streamingdienst Stan Sport, die dit seizoen elke Europa League-wedstrijd live in Australië uitzendt.

Stan Sport kost AU$ 10 per maand (bovenop een Stan-abonnement van AU$ 10), maar de streamingdienst biedt momenteel een gratis proefperiode van zeven dagen aan. Een abonnement geeft je ook toegang tot de UEFA Champions League en Europa Conference League actie, evenals internationaal rugby en Formule E.

