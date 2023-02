Laagbouwjeans en truckerhoeden liggen op de plank, maar een momentje op de rode loper raakt nooit uit de mode.

De SAG Awards 2023 zijn nog maar een paar uur verwijderd, dus ook actrices Emily Bot, Jessica Chastain, Michelle Williams En Ashley Park zal binnenkort een hele reeks must-see modieuze looks laten zien.

Maar voordat de grootste sterren uit films en tv arriveren op het Fairmont Century Plaza in Los Angeles op 26 februari E! News wilde terug in de tijd reizen om te zien hoe de SAG Awards er 20 jaar geleden uitzagen.

Helemaal terug in 2003, de cast van Vrienden werd opnieuw genomineerd voor Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series en hoewel de sterren van Iedereen houdt van Raymond nam uiteindelijk de trofee mee naar huis, fans juichen nog steeds toe Jennifer Aniston En Courteney Cox’s tijdloze looks van het tapijt.

Jennifer koos voor een marineblauwe jurk met uitsparingen aan de voorkant. Wat haar echte BFF Courteney betreft, ze koos voor een avondje uit in de stad een laagvallend wit topje met een gegolfde halslijn.