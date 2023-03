Halskettingen zijn officieel weer in de mode.

Hoewel dit prijzenseizoen werd gedomineerd door de blote nek-trend, bewees de rode loper van de Oscars in 2023 dat grote bling weer in de mode is. Cara Delevingne, Halle Bailey En Jessica Chastain behoorden tot de modieuze sterren die opvallende kettingen droegen tijdens de prijsuitreiking in Los Angeles op 12 maart, waar Alles Overal Alles tegelijk bleek de grote winnaar.

Op de rode loper, Lady Gaga verbluft in een nieuwe Versace-jurk met mesh- en korsetdetails, waarbij ze haar Oscars-look opnieuw combineerde met Tiffany & Co.-edelstenen. (Haar Tiffany-ketting van $ 30 miljoen stal de show in 2018; deze keer koos ze voor een ketting uit het archief met platina en diamanten.)

Anderen kozen in plaats daarvan voor extravagante oorbellen, waaronder Emily Botdie roze Chopard-kroonluchteroorbellen droeg om haar witte Valentino-jurk wat kleur te geven.

Bekijk hier alle winnaars van de Academy Awards 2023.