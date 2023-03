Het is officieel slijmtijd!

Op 4 maart organiseerde Nickelodeon de Kids ‘Choice Awards 2023 live vanuit het Microsoft Theater in Los Angeles.

Gepresenteerd door Nate Burleson En Charlie D’Ameliowas er bij de jaarlijkse prijsuitreiking een optreden van de “I’m Good”-zangeres Bebe Rexha. In aanvulling, Adam Sandler ontving de King of Comedy Award voor de talloze familiefilms waar hij tijdens zijn carrière deel van uitmaakte.

Niet te overtreffen, Heidi Klum, Halle Bailey, Bella Poarch En Kelly Rowland waren slechts enkele van de sterren die wegliepen met een Nickelodeon-luchtballon.

En voor degenen die zich afvragen wie er is afgeslankt, Set Rogen En Melissa McCarthy waren slechts enkele van de beroemde gezichten die het plezier van Nickelodeon hebben ervaren, waarvan wordt beweerd dat het een mix is ​​van vanillepudding, appelmoes, groene kleurstof en een beetje havermout.

Voordat de show begon, liepen veel van je favoriete sterren echter over de rode loper en toonden ze heldere, kleurrijke looks die een applaus verdienen.