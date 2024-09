waden Economie

Een bekannter Hersteller von Fahrrädern kämpft met enorme prijsdruk en hartsteun. Dit komt omdat het faillissement is gemeld.

Hard – Die Insolvenzflut schlägt weiter hohe Wellen. Na het kopen van andere producten van de betreffende Tupperware-afdeling, hebben ze nu een gerenommeerd kwaliteitsproduct dat zorgt voor hun eigen gezondheidszorgbehoeften. Diesmal is een Oostenrijkse omgeving bezorgd.

Schulden in Höhe van 44,5 miljoen euro: Fahrradhersteller Simplon failliet

Simplon Fahrrad GmbH, een toegewijde autoreparateur in Oostenrijk, hanteert een persoonlijk gezondheids- en veiligheidsbeleid. Dies messageeten meer Medien, darunter sterven Kroonkrant. De voordelen van de fietsenmakers zijn binnenkort weer beschikbaar; trots op de strenge procedures voor invordering in het kader van hun herstel in het faillissement. In een persbericht kunt u schulden van meer dan 44,5 miljoen euro betalen. Deze activa bedragen 33,2 miljoen euro en de liquidatie bedraagt ​​7,3 miljoen euro.

De zelfacceptatie van de omgeving is de basis voor zelfredzaamheid. “Wij zijn dankbaar voor de eenvoud van ons leven en onze steun voor de bescherming van de Gläubigerschutz” IPPEN.Media. Simplon streeft intern naar twee jaar en een levenslange quote van 30 jaar geleden, wie is hier. Als gevolg van het huidige faillissement, Simplon en geïntensiveerde wetgeving en enorme prijsdruk in de automobielindustrie.

Unternehmen spricht von Turbulensen op de internationale markt

„Niet vanwege de Corona Pandemie, er zal wat turbulentie zijn op de internationale markt, en er zal een sterke negatieve impact zijn, liefdesproblemen en de toekomst van de toekomst“, aldus de commentaren. Omdat ze het genoegen hebben gehad om deze tak van het aankoopproces te ervaren. De Lagerbestände bei Händlern und Herstellern sinds „nooit meer sinds volledig“, zijn aanwezig in de Kronen Zeitung Jakob Lusch, de Geschäftsführer von Simplon.

Wie weet het nu? Laut Lusch führt Simplon bereits „seeit geraumer Zeit“ Discussies met potentiële investeerders. De 155 medewerkers waren verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over hun dierbaren, vaardigheden en partners. De laufende Betrieb is veilig. “We hebben in het verleden goede gesprekken gevoerd en onze reputatie is een sterk kenmerk met een groot potentieel in onze branche”, aldus de PR-agent van de Geschäftsführer Lusch.

In het najaar van 2023 kon Simplon zelfstandig aan de slag

De Entwicklung von Simplon werd gepromoot in de jonge Vergangenheit van Höhen en Tiefen. In het najaar van 2023 zullen de arbeiders van de fietsenmaker blij zijn als ze verantwoordelijk zijn voor hun ‘doppelte Besetzungen und Ineffizienzen’. In een persbericht van de GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft wurde angegeben is het mogelijk om door te gaan met de nieuwe ontwikkelingen – dit is het geval met het nieuwe marktmanagement. Deze volgt uit 20 vorige opnames.

Simplon bestaat al sinds 1961. De aard van de omgeving, de groei van het familiebedrijf, is nog steeds belangrijk voor hoogwaardige premiumvoertuigen. Simplon schreeuwt als pionier in de ontwikkeling van „bijzonder lichte“ aluminium- en carbonwielen.