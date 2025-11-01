Tchéky Karyo spielte neben Pierce Brosnan im James-Bond-Film „Goldeneye“. Dem britischen Publikum war er zuletzt als französischer Ermittler Julien Baptiste bekannt. Jetzt hat der Schauspieler im Alter von 72 Jahren seinen Kampf gegen den Krebs verloren.

Der französische Schauspieler Tchéky Karyo ist tot. Er starb am 31. Oktober an den Folgen einer Krebserkrankung. Seine Frau und seine Kinder bestätigten dies in einer Erklärung. Karyo war 72 Jahre alt.

Der Schauspieler wurde 1953 in Istanbul geboren. Mit Film und Fernsehen kam er erst mit fast 30 Jahren in Berührung. So begann seine Karriere im französischen Kino der 1980er Jahre. Seine erste große Filmrolle spielte er 1982 im Krimi „La Balance“. Die herausragende Leistung brachte ihm sogar eine Nominierung für den „César Award“ als bester Nachwuchsdarsteller ein. Anschließend spielte er in verschiedenen französischen Produktionen mit, unter anderem in Jean-Jacques Annauds „Der Bär“ aus dem Jahr 1988.

Nachdem Karyo 1990 in Luc Bessons „Nikita“ die Hauptrolle spielte, wagte er den Sprung über den großen Teich. Kurz darauf ergatterte er beispielsweise eine Rolle in Ridley Scotts Historienepos „1492 – Die Eroberung des Paradieses“. Außerdem war er in Michael Bays Actionhit „Bad Boys“ mit großen Stars wie Will Smith und Martin Lawrence zu sehen.

Auch BBC trauert um Karyo

Karyo ist Bond-Fans mittlerweile als Dmitri Mishkin aus „James Bond 007 – Goldeneye“ bekannt. Neben Pierce Brosnan übernahm er die Rolle des Verteidigungsministers Dmitri Mischkin, in der es um den Diebstahl des geheimen russischen Waffensystems Goldeneye geht. Im Film kämpft James Bond gegen eine russische Terrororganisation.

Karyo in seiner Rolle als Bond-Bösewicht im Jahr 1995. (Foto: picture Alliance / Titelbilder)

In Großbritannien wurde Kayro vor allem durch seine Rolle als Fernsehdetektiv Julien Baptiste in der BBC-Serie „The Missing“ (2014) bekannt. Die Figur wurde so beliebt, dass der britische Sender 2019 sogar ein eigenes Spin-off namens Baptiste produzierte, das ganz auf Karyos Figur zugeschnitten war. „Er war ein wirklich brillanter und sehr beliebter Schauspieler und wird den BBC-Zuschauern in liebevoller Erinnerung bleiben (…)“, schrieb die BBC anlässlich seines Todes.

Zuletzt stand Karyo 2023 für die BBC-Komödie „Boat Story“ vor der Kamera. In seiner Karriere spielte er insgesamt 140 Rollen in Film und Fernsehen. Neben der Schauspielerei war Karyo auch als Sängerin und Songwriterin tätig und veröffentlichte 2006 und 2013 zwei Alben.